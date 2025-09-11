¡ÚLTIMA HORA! Jugador de Chivas es BAJA ante América y se pierde el resto del Apertura 2025

Malas noticias para Chivas. De cara al Clásico Nacional ante el Club América, duelo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, tal parece que el Club Deportivo Guadalajara tiene una baja sensible para el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes y el resto de la presente campaña.

Alan Mozo se perdería el resto del Apertura 2025

De acuerdo a reportes, ha trascendido que Alan Mozo es baja del ‘Rebaño Sagrado’ por lesión, pues el zaguero tuvo molestias tras el juego amistoso frente al Club León y tendría que ser operado, motivo por el que se perdería el reto del Apertura 2025.

A falta del un comunicado oficial por parte del conjunto dirigido por Gabriel Milito, la escuadra rojiblanca no ha podido contar con plantel completo en ninguno de los partidos del semestre en curso por diferentes motivos.

Durante el Apertura 2025, Alan Mozo tiene registro e tres partidos jugados saltando a la cancha en una ocasión como titular. Sin embargo, desde su llegada a Chivas, el zaguero de 28 años de edad tiene 116 compromisos disputados con cuatro goles y nueve asistencias.

El Clásico Nacional de América vs Chivas se va a disputar este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 horas, tiempo de la CDMX. El equipo de Guadalajara encara el partido en el lugar 16 de la tabla general, resultado de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Tras la Fecha FIFA, el ‘Rebaño Sagrado’ viene de caer ante Cruz Azul en la Fecha 7. Por su parte, el cuadro de Coapa llega al encuentro ocupando el segundo puesto del certamen con cinco triunfos y dos empates. El equipo comandado por André Jardine se mantiene invicto y en el Clásico de México reciben a una escuadra que no ha podido ganar en condición de visitante.

