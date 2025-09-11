Fue campeón en México y jugó en América, pero terminó en la cárcel por temas económicos

Son poco más de 18 los años que Christian, el Hobbit Bermúdez , tiene como futbolista profesional. En este tiempo ha tenido la oportunidad de ser campeón de la Liga BBVA MX y de jugar para el Club América, aunque en el pasado estuvo a nada de llegar a la cárcel por temas relacionados con el dinero.

Nacido en Nezahualcóyotl el 26 de abril de 1987, Christian Bermúdez es un futbolista mexicano que hoy en día forma parte de la segunda división pero que, en su mejor momento, rozó las mieles del éxito luego de su participación en el conjunto azulcrema pero, sobre todo, en los Potros del Atlante.

¿Qué jugador del América estuvo a punto de terminar en la cárcel por culpa del dinero?

Dicha situación se dio hace casi una década, más precisamente en el año 2016. En aquel momento, el Hobbit Bermúdez formaba parte de la Franja de Puebla, aunque tuvo que poner pausa a su profesión como futbolista luego de pisar la cárcel debido a una demanda presentada por su hoy ex esposa.

Se trató de una demanda que guardaba relación con la manutención de su hijo, una deuda que ascendía a poco más de 3 millones de pesos. Luego de llegar a un acuerdo, el Hobbit Bermúdez estuvo únicamente dos semanas encerrado, por lo que tuvo la fortuna de regresar al rectángulo verde profesional.

¿Qué otros problemas tuvo Christian, el Hobbit Bermúdez como profesional?

Los primeros problemas del Hobbit como futbolista se dieron en el año 2011, cuando previo a la Copa Oro, y ya como seleccionado nacional, dio positivo a la prueba de Clembuterol junto a Sinha y Guillermo Ochoa. Al final este hecho se debió a la ingesta de carne contaminada, aunque lo anterior no eximió que quedara fuera de este evento.

¿Una lesión casi le trunca su carrera?

Hace alrededor de un año, Christian Bermúdez sufrió una de las peores lesiones para cualquier futbolista luego de una fractura de tibia y peroné, misma que se dio en un compromiso entre Atlante y Dorados de Sinaloa. Desde ese entonces el jugador ha estado fuera de las canchas, y pese a su edad su intención de regresar al profesionalismo es clara.

¿Cuántos goles sumó como jugador del América?

Luego de ser campeón con Atlante, el Hobbit pasó al América en enero del 2012. Con el club azulcrema estuvo un par de años, y pese a que sus expectativas eran más altas, como miembro del plantel logró siete anotaciones y 11 pases a gol en 72 duelos disputados, así como un campeonato de Liga.

