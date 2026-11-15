¿Cuánto vale Salomón Rondón? La FIGURA del Pachuca que caeíra de maravilla en América y Cruz Azul

Pachuca se encuentra en uno de los momentos más importantes de la temporada pues, tras un gran cierre con resultados espectaculares, aún puede acceder a la Liguilla del futbol mexicano si es que su delantero, Salomón Rondón, vuelve a demostrar su valía en el último juego de la campaña regular.

Y es que, a pesar de su veteranía, Salomón Rondón se ha convertido en el atacante más eficaz del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX al registrar un total de 16 goles hasta el momento, por lo que algunos equipos, como América y Cruz Azul, podrían mover el mercado de fichajes con él como protagonista.

¿Cuál es el valor de Salomón Rondón, jugador del Pachuca?

Lo primero a tener en cuenta es que Salomón Rondón recientemente firmó una nueva extensión de su contrato con Pachuca y, además, no existen acercamientos formales por él de parte de América o Cruz Azul; sin embargo, las cosas podrían cambiar una vez que inicie el mercado de fichajes.

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En ese sentido, el portal Transfermarkt considera que el valor de Salomón Rondón asciende a poco menos de 350 mil euros. Esta cantidad es por demás accesible para las Águilas y la Máquina considerando su valor adquisitivo, así como el hecho de que el delantero tiene 37 años de edad.

Sin embargo, el problema real de Salomón Rondón no es su valor en el mercado, sino lo feliz que se encontraría en Pachuca y, a su vez, el sueldo que tendría con los Tuzos, por lo que su nombre, si bien puede sonar en el mercado de fichajes, no será nada fácil de convencer.

Cruz Azul o América, ¿a quién le caería mejor el fichaje de Salomón Rondón?

Cabe mencionar que Cruz Azul no descarta la idea de deshacerse de sus dos principales delanteros, siendo estos Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez. Si esta situación ocurre de tal forma, es el conjunto celeste quien recibiría de mejor forma al centro delantero nacido en Venezuela.