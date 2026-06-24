Cuánto vale Vinicius Junior en el mercado: la cifra ni siquiera es imaginable

En el mundo del futbol actual, donde las cifras de traspasos parecen no tener techo, el caso de Vinicius Junior es un reflejo de la volatilidad del mercado. Actualmente, el astro brasileño del Real Madrid posee un valor de mercado de 140 millones de euros, una cifra que, aunque astronómica para cualquier mortal, marca un descenso significativo de 60 millones respecto a su valor récord, que alcanzó los 200 millones a finales de 2024. Pese a esta fluctuación, Vini se mantiene incuestionablemente entre la élite absoluta del fútbol mundial. Su capacidad para desequilibrar en los metros finales, sumada a su rol protagónico tanto en el conjunto merengue como en la Selección de Brasil, lo consolidan como una de las piezas más valiosas de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde busca liderar a la Canarinha hacia un nuevo título mundial.

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El Top de los jugadores más valiosos del planeta

Para dimensionar el valor de Vinicius, es preciso observar el ranking actual de los futbolistas con mayor cotización de mercado. La lista es liderada por jóvenes promesas y estrellas consagradas que superan la barrera de los 150 millones:

Lamine Yamal, España - 200 millones

Erling Haaland, Noruega - 200 millones

Kylian Mbappé, Francia - 180 millones

Pedri, España - 150 millones

Michael Olise, Francia - 150 millones

Vinicius Junior, Brasil - 140 millones

Más allá de las fluctuaciones en Transfermarkt, el impacto de Vinicius en el terreno de juego no admite dudas. Tras haber tocado la cima de los 200 millones de euros hace un año y medio, su presente en este Mundial es una oportunidad de oro para demostrar que su valor futbolístico —ese que no se puede medir solo con billetes— sigue estando a la altura de los mejores del mundo.

Para Brasil, Vinicius no es solo un activo millonario; es el motor creativo y el símbolo de la esperanza de una nación que espera ver a su equipo levantando el trofeo más importante del fútbol. Con 140 millones de euros de "precio" y el peso de una camiseta histórica, el extremo del Real Madrid encara el resto del certamen con la mira puesta en recuperar su trono absoluto en el podio de los mejores.

