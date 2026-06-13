Leonardo Schwarz - DR

El golazo ante Brasil que podría llevar a Ismael Saibari a Bayern Múnich
El futbolista de Marruecos abrió la cuenta frente a la Verdeamarelha
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El futbolista de Marruecos abrió la cuenta frente a la Verdeamarelha
El seleccionado asiático evitó la derrota en la última acción, pero sigue con una estadística negativa
Una inesperada respuesta se viralizó en las redes sociales después de la caída del combinado sudamericano
El entrenador del seleccionado local dio detalles de lo ocurrido con el futbolista
El encuentro entre el seleccionado norteamericano y los sudamericanos tuvo una acción llamativa
El presidente de la FIFA se volvió viral por una declaración inesperada
El estratega de la Verdeamarelha sorprendió a los presentes en la práctica
El delantero de México será adversario de un futbolista qeu volverá a compartir cancha a nivel clubes
El evento deportivo genera expectativa y llega con una noticia atractiva para la población
Hace casi una década nació un amor inquebrantable, aunque ahora serán adversarios