La Liga Mexicana del Pacífico se ha convertido en uno de los torneos más interesantes, seguidos y apasionantes que se están llevando a cabo al interior del país, motivo por el cual son miles de personas las que desean conocer los pormenores de lo que ocurrirá hoy.

Será durante este jueves 19 de noviembre que la temporada 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico presente una jornada más en donde las diez escuadras se enfrentarán a través de cinco compromisos. Las acciones comenzarán en punto de las 8:30 de la noche para el centro de la República.

¿A qué hora y por dónde ver los juegos de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico?

Naranjeros de Hermosillo vs Águilas de Mexicali | 21:30 horas | YouTube LMP.

Tomateros de Culiacán vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | YouTube LMP.

Charros de Jalisco vs Venados de Mazatlán | 20:30 horas | YouTube LMP.

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Yaquis de CD Obregón vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 horas | YouTube LMP.

Algodoneros vs Guasave vs Mayos de Navojoa | 20:30 horas | YouTube LMP.

¿Qué equipo lidera la tabla de clasificación en la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

Después de un inicio de temporada lleno de muchas sorpresas tanto en la zona alta como la parte baja de la clasificación, en estos momentos son tres las escuadras las que se disputan el primer lugar de la tabla general, siendo estos los Algodoneros de Guasave, los Tomateros de Culiacán y los Naranjeros de Hermosillo.

De los tres antes mencionados, son los Tomateros quienes han tenido mejores resultados en los últimos días, aunque son los Algodoneros quienes destacan por su regularidad. En cuanto a los Charros de Jalisco, actuales bicampeones de la LMP, la realidad es que se encuentran lejos de los primeros lugares hasta ahora.