¿Cuántos días llevaba “Chicharito” sin anotar con Chivas en Liga MX?

Después de 255 días de sequía, Javier Hernández volvió a anotar. En la última jornada del Apertura 2025, el delantero anotó en la goleada 4-2 de Chivas sobre Monterrey, en un momento cargado de emociones que bien pinta a marcar el fin de su etapa en el equipo de sus amores.

La celebración lo dijo todo, lágrimas, beso al escudo y abrazos con sus compañeros. Un gol que trascendió lo deportivo para convertirse en potencial despedida, considerando que su contrato vence este año y la renovación parece lejana.

Un gol que huele a despedida

El tanto llegó tras superar lesiones, críticas y el paso del tiempo, demostrando que su olfato goleador permanece intacto. En sus redes sociales, "Chicharito" compartió un emotivo mensaje lleno de gratitud, sin confirmar si era su adiós pero con la solemnidad de quien cierra un capítulo.

Este momento encapsula la esencia de su regreso y un ídolo que luchó contra todas las adversidades para dar un último momento de felicidad a la afición rojiblanca. Si fue su despedida, no pudo ser más simbólica. Si no lo fue, demostró que aún tiene gasolina para seguir haciendo historia.

Más allá de su futuro, Chicharito reafirmó algo innegable, su legado en Chivas es eterno. Un gol que valió por toda una lucha de una gran carrera, en un cierre que huele a leyenda pese a todo. Mientras tanto, buscarán dar la sorpresa en los cuartos de final ante Cruz Azul y así seguir soñando tras un cierre espectacular de fase regular.

