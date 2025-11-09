¡ÚLTIMA HORA! José Juán Macías sufre APARATOSA Y ALARMENTE lesión en el partido Cruz Azul vs Pumas

ACTUALIZACIÓN LESIÓN JOSÉ JUAN MACÍAS 10 DE NOVIEMBRE

Boletín informativo

El Club Universidad Nacional informa que el delantero José Juan Macías sufrió una lesión en la rodilla izquierda el sábado pasado en el partido contra Cruz Azul.

Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial.

Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución.

Así sucedió la lesión de JJ Macías el sábado 8 de noviembre

José Juan Macías podría estar enfrentandi una nueva y peligrosa lesión en su intermitente carrera, luego de haber tenido un choque ante Paradela a los ocho minutos del partido de la Jornada 17 entre Cruz Azul y el cuadro de los Pumas.

JJ Macías saltó como titular al terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc, cerrando esta temporada en la que logró dejar las lesiones atrás y los universitarios le abrieron las puertas cuando se dudaba mucho de su nivel y calidad, pero con todo y esas malas expectativas el delantero ha jugado 322 minutos marcando cuatro goles.

Pero esta noche de 8 de noviembre, parece ser una noche triste cuando se especula que ha sufrido una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda o hasta una fractura, y es que la jugada fue muy aparatosa y cargó en su pierna el peso de José Paradela.

¿Cómo fue la lesión de José Juan Macías?

Macías entró a la disputa por el balón al minuto 8 del partido ante Paradela, y busco con el cuerpo combatir por el esférico y en la lucha su pierna quedó prensada ante la caída de Paradela, doblandose sin control la pierna del ex jugador de Chivas, Santos y Getafe.

De inmediato, Macías cayó desplomado al campo y en la zona técnica Efraín Juárez pidió desesperado las asistencias, siendo atendido en la zona de la media cancha, cuando jugadores de los cementeros y universitarios se acercaban a brindarle apoyo.

El jugador Macías, fue asistido por el staff de Pumas, retirándose del campo pero con un semblante de tristeza y preocupación por lo que parece ser una inminente lesión complicada de afrontar, sobre todo cuando tiene un historias que pesa en el terreno de las lesiones, empezando un nuevo calvario, aunque el deseo evidentemente es que no sea algo de peligro pese a lo cruda de las imágenes.