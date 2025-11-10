ÚLTIMA HORA: Entrenador de la Liga BBVA MX sería DESPEDIDO antes de afrontar el Play-In

Tremendo problema se avecina para los Tuzos del Pachuca, Jaime Lozano sería despedido por el cuadro hidalguense tras caer en la jornada 17 por la mínima diferencia frente a Santos Laguna y a pocos días de verse las caras con los Pumas de la UNAM en duelo de play-in del Torneo Apertura 2025.

Según información de César Luis Merlo, la directiva tuza habría tomado la decisión de revocar de manera inmediata a Jaime Lozano y su cuerpo técnico tras no poder sacar puntos ante los Guerreros en el Territorio Santos Modelo. Con ese resultado, los Tuzos se quedaron en la novena posición dejando pasar la posibilidad de evitar a los Pumas y también ir al cotejo directo por el séptimo lugar.

Nada confirmado

Finalmente, este solo es un rumor por ahora y los Tuzos del Pachuca no han emitido ningún comunicado oficial de ese tema. Con el pasar de las horas sabremos la decisión de la directiva hidalguense. Mientras tanto, los Pumas de la UNAM encararán con normalidad su semana en esta fecha FIFA c on los dos juegos de la Selección de México ante Paraguay y Uruguay.