Estos son los días que han pasado desde que los clubes de Liga BBVA MX ganaron cinco partidos seguidos

Cuando parecía que el Manchester United conseguiría cinco partidos ganados de forma consecutiva después de más de un año, empataron con el West Ham United. Por ello, se reprodujo el ejercicio de conocer cuántos días han pasado desde que los clubes de la Liga BBVA MX llegaron a esta cifra de triunfos al hilo.

¿Cuántos días pasaron desde que los clubes de la Liga BBVA MX ganaron cinco juegos al hilo?

En estos momentos el Club Deportivo Guadalajara justamente consiguió su quinto partido ganado de manera consecutiva, consiguiendo el récord del que tanto se hace mención. Además, fue elegido el club del mes de enero y llegará a la jornada 7 como líder solitario del campeonato. Pero sin más, estas son las cifras del resto de los equipos de la primera división de México.

Chivas - 9 días

Toluca - 120 días

Cruz Azul - 139 días

Monterrey - 154 días

América - 169 días

León - 375 días

Tigres - 551 días

Pachuca - 1204 días

Necaxa - 1926 días

Tijuana - 2543 días

San Luis - 2548

Querétaro - 2716 días

Santos - 2893

Puebla - 7747 días

Pumas - 7777 días

Atlas - 9590 días

Mazatlán - Nunca ha logrado esa cifra

Juárez - Nunca ha logrado esa cifra

¿Por qué este ejercicio se replicó en la Liga BBVA MX?

En estos momentos uno de los fenómenos virales más populares salidos del deporte (sino es que el más popular) es el del joven aficionado del Manchester United. En un punto histórico donde los Red Devils han sufrido de malas rachas, Frank Ilet dijo que no se cortaría el pelo hasta que el club ganara cinco encuentros de manera consecutiva. Lamentablemente para él, ya pasaron 495 días, aunque se quedó a nada de romper la racha el 10 de febrero pasado.

El club inglés empató contra el West Ham United y por ello la cuenta regresiva se reinició. El fenómeno viral denominado The United Strand en Instagram, suma más de 1.5 millones de seguidores y ha impuesto agenda mediática durante varias semanas. Incluso ya recibió agresiones directas en Old Trafford y reprimendas verbales de parte de ex jugadores del club como Wayne Rooney.