Estos son los días que han pasado desde que los clubes de Liga BBVA MX ganaron cinco partidos seguidos
Este ejercicio se reprodujo de manera masiva en redes sociales, todo por el joven del Man U que no se ha cortado el pelo. Estas son las cifras en Liga BBVA MX.
Cuando parecía que el Manchester United conseguiría cinco partidos ganados de forma consecutiva después de más de un año, empataron con el West Ham United. Por ello, se reprodujo el ejercicio de conocer cuántos días han pasado desde que los clubes de la Liga BBVA MX llegaron a esta cifra de triunfos al hilo.
¡El Diablo se divierte… pero perdona el segundo! Toluca vs Xolos | J6 | CL 2026
¿Cuántos días pasaron desde que los clubes de la Liga BBVA MX ganaron cinco juegos al hilo?
En estos momentos el Club Deportivo Guadalajara justamente consiguió su quinto partido ganado de manera consecutiva, consiguiendo el récord del que tanto se hace mención. Además, fue elegido el club del mes de enero y llegará a la jornada 7 como líder solitario del campeonato. Pero sin más, estas son las cifras del resto de los equipos de la primera división de México.
- Chivas - 9 días
- Toluca - 120 días
- Cruz Azul - 139 días
- Monterrey - 154 días
- América - 169 días
- León - 375 días
- Tigres - 551 días
- Pachuca - 1204 días
- Necaxa - 1926 días
- Tijuana - 2543 días
- San Luis - 2548
- Querétaro - 2716 días
- Santos - 2893
- Puebla - 7747 días
- Pumas - 7777 días
- Atlas - 9590 días
- Mazatlán - Nunca ha logrado esa cifra
- Juárez - Nunca ha logrado esa cifra
¿Por qué este ejercicio se replicó en la Liga BBVA MX?
En estos momentos uno de los fenómenos virales más populares salidos del deporte (sino es que el más popular) es el del joven aficionado del Manchester United. En un punto histórico donde los Red Devils han sufrido de malas rachas, Frank Ilet dijo que no se cortaría el pelo hasta que el club ganara cinco encuentros de manera consecutiva. Lamentablemente para él, ya pasaron 495 días, aunque se quedó a nada de romper la racha el 10 de febrero pasado.
El club inglés empató contra el West Ham United y por ello la cuenta regresiva se reinició. El fenómeno viral denominado The United Strand en Instagram, suma más de 1.5 millones de seguidores y ha impuesto agenda mediática durante varias semanas. Incluso ya recibió agresiones directas en Old Trafford y reprimendas verbales de parte de ex jugadores del club como Wayne Rooney.