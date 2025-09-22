Fanático del Manchester United famoso por no cortarse el cabello, es agredido en el estadio; ¿cuál es el reporte de su estado de salud?

Uno de los grandes tópicos de la actualidad en el futbol inglés es burlarse del Manchester United. La realidad del equipo rojo de la ciudad se ha manifestado deprimente de varias formas. Ante eso, un aficionado se ha hecho viral en redes por la promesa de no cortarse el pelo. Sin embargo, eso no cayó bien a un seguidor que lo agredió el pasado fin de semana. He aquí el video de lo ocurrido.

Cholo Simeone: Previo al Atlético de Madrid vs Manchester United

Te puede interesar - ¿Qué le pasó a este ex jugador del Manchester United para terminar muerto?

¿Quién es el aficionado del Manchester United tan mencionado en redes sociales?

El joven llamado Frank Illet ha ganado bastante popularidad entre la comunidad red y el resto de fanáticos del futbol inglés. En un inicio, probablemente se vería complicado que los diablos rojos no pudieran concretar cinco triunfos de manera consecutiva. Pero ya pasó casi un año y dicha racha de partidos ganando no ha llegado.

Ante eso, el mito de este ciudadano inglés solamente está creciendo. Sus chinos ya se hicieron inmensos y la gente le reconoce fácilmente. El 5 de octubre se cumplirá con precisión el año de la realización de tan particular promesa. Sin embargo, el presente del ManU realmente tiene agobiados a sus aficionados, como este que agredió a Frank en el juego de la última fecha ante el Chelsea.

¿Por qué agredieron a este fanático del Manchester United?

Realmente, no se vio una razón para que este muchacho fuera agredido, pero en un momento del video se percibe cómo el sujeto toma de los chinos a Illet y lo empieza a estrujar de manera violenta. Por algunos momentos pareció que quería golpear a la celebridad de internet. Afortunadamente, el resto de aficionados allí presentes intervinieron y calmaron al hombre que estaba concretando la agresión.

"Hincha"



Porque en Old Trafford lo cagaron a trompadas al hincha que se hizo viral por no cortarse el pelo hasta que el Manchester United gane cinco partidos al hilo. pic.twitter.com/rCiGo6387O — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) September 21, 2025