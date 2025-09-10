¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo HOY para llegar al récord de los 1000?

Con ya 40 años cumplidos, Cristiano Ronaldo continúa escribiendo páginas doradas en la historia del futbol. En su actividad del día con la Selección de Portugal, anotó desde los once pasos para alcanzar 141 goles con su selección.

Además de ser el máximo goleador del equipo lusitano, esta anotación lo reafirma como el máximo goleador en la historia del futbol pues está cada vez más cerca de llegar a la mítica cifra de 1000 goles.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los mil goles?

El objetivo de alcanzar la histórica cifra de mil goles no es un espejismo, sino casi una realidad. Hasta el momento y en 23 años de carrera como futbolista profesional acumula un total de 943 anotaciones entre clubes y selección por lo que le faltan tan sólo 57 dianas más para ser el primero en la historia en alcanzar dicha cifra.

Con el club con el que más anotó fue con el Real Madrid, pues incluso tiene más goles que partidos disputados. En 438 encuentros marcó un total de 450 goles. Con el Manchester United anotó 145, con la Juventus 101, 5 con el Sporting de Lisboa, su primer club, y con el Al Nassr, su actual club, lleva 95 tantos, más los 141 anotados con la camiseta de Portugal.

Los máximos goleadores en la historia del futbol

Con los mil todavía pendientes, aun así Cristiano es el máximo goleador en la historia del futbol; por detrás está Lionel Messi, su máximo competidos en todo momento. El argentino ha marcado un total de 879.

Después está Pelé, a quien tradicionalmente se le atribuyen más de 1,200 goles, aunque la mayoría fueron en partidos no oficiales y amistosos, se le reconocen aproximadamente 778 goles. Ya por debajo está Ronaldo Nazario, el brasileño que en su carrera marcó 295 goles.