Es OFICIAL: esta es la sanción que Sergio Busquets recibirá de la MLS por golpear a Obed Vargas

Sergio Busquets recibió una sanción de 2 partidos luego de golpear al término de la final de la Leagues Cup 2025 al mexicano Obed Vargas, quien opacó a Lionel Messi y le ganó un título . Por lo anterior, el exjugador del Barcelona se perderá las próximas jornadas de la MLS.

Busquets tuvo un acto de indisciplina en el encuentro que perdió su equipo el título de la Leagues Cup, pues se abalanzó contra el mexicano. El mediocampista no fue el único, pues su compañero Luis Suárez le escupió a un miembro del staff de Seattle Sounders. Por lo anterior, el uruguayo estará 6 partidos fuera, castigo que se considera como ridículo, pues por un acto similar a Héctor Herrera no le renovaron el contrato con Houston Dynamo .

@5sergiob Sergio Busquets fue sancionado por 2 partidos tras golpear al mexicano Obed Vargas en la final de la Leagues Cup 2025

Así fue la agresión de Sergio Busquets a Obed Vargas

Sergio Busquets fue a encarar a Obed Vargas al término de la final que perdió Inter Miami ante Seattle Sounders por marcador de 3-0. Lo anterior, ya que el mexicano fue el encargado de anular a Lionel Messi dentro del terreno de juego y lo hizo, a tal grado de no dejar que el argentino tuviera oportunidades de gol.

Busquets, tras el silbatazo final, fue a encarar a Obed, quien en ese momento era jaloneado por Luis Suárez, y sin decir ninguna palabra le pegó un puñetazo en la barbilla que lo mandó al césped. Este acto de indisciplina por el Campeón del Mundo con España ocasionó una trifulca entre los jugadores de ambos equipos.

¿Cuáles partidos se perderá Sergio Busquets tras recibir su sanción?

Sergio Busquets recibió de sanción 2 partidos, por lo que se perderá los duelos que Inter Miami sostendrá ante Charlotte FC el sábado 13 de septiembre y contra Seattle Sounders el martes 16. Ambos encuentros son de la Temporada 2025-2026 de la MLS, que se reanuda este fin de semana tras la Fecha FIFA.