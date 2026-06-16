Mundial 2026: Estos son los MILLONES que César Ramos ganó por pitar el Irán vs Nueva Zelanda

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser el último gran evento en el que el árbitro mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos, forme parte. Ante ello, fue hace solo unas horas cuando el silbante nacional hizo su debut en el compromiso entre Irán y Nueva Zelanda.

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Este encuentro significó el primer partido de César Arturo Ramos Palazuelos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que son muchos los fanáticos que se preguntan cuánto dinero recibió el silbante mexicano luego de hacer acto de presencia en territorio norteamericano.

Mundial 2026: ¿Cuánto dinero recibió César Ramos por pitar el Irán vs Nueva Zelanda?

César Ramos Palazuelos forma parte de los siete silbantes mexicanos que estarán en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, lo anterior recordando que Katia Itzel ya hizo su debut como cuarta silbante. Ante tal situación, a Arturo le tocó un duelo vibrante considerando las cuestiones políticas, sobre todo, relacionadas con Irán.

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🇮🇷 Irán vs Nueva Zelanda 🇳🇿

A: Cesar Ramos 🇲🇽

A1: Alberto Morin 🇲🇽

A2: Marco Bisguerra 🇲🇽

4to: Yusuke Araki 🇯🇵

5to: Jun Mihara 🇯🇵

VAR: Erick Miranda 🇲🇽

AVAR: Fedayi San 🇨🇭

SVAR: Bastian Dankert 🇩🇪 pic.twitter.com/1GhcF2ZwRO — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 14, 2026

Bajo esta panorámica, El Heraldo Deportes establece que, solo por participar en el Mundial 2026, los silbantes suman un sueldo base de poco más de 100 mil dólares; es decir, alrededor de un millón 721 mil 550 pesos, cantidad que recibirían durante el mes que dura esta competición.

Además, The Times y Marca señalan que, por cada encuentro dirigido, los jueces reciben cinco mil dólares (86 mil pesos), cantidad que aumentaría a 10 mil dólares por pitar en instancias finales de este Mundial 2026, por lo que la suma total, si es que tiene un recorrido largo, podría ser de hasta 300 mil dólares.

¿Cuándo es el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Después de un buen debut al vencer a Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX, la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur este jueves en la cancha del Estadio Chivas, en duelo que se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo centro del país.