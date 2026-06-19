Estos son los millones que Chivas ha gastado en la era de Javier Mier

La palabra proyecto es algo que se menciona con cierta cotidianidad en el medio y Guadalajara realmente batalló para encontrar uno. En este caso, parece que por fin hallaron el modo y gracias a la gestión de Javier Mier, el equipo ha tenido llegadas constantes y una plantilla más que fortalecida. Por eso toca conocer lo que gastó Chivas en los últimos semestres con este hombre al mando del ámbito deportivo.

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¿Cuánto dinero gastó Chivas en el proyecto de Javier Mier?

El director deportivo del Guadalajara llegó en un momento bastante bravo, donde Chivas acababa de vivir la salida de Fernando Gago en octubre de 2024 y posteriormente también fracasando con Óscar García Junyent en marzo de 2025. Justamente ese mes tomó las riendas del club e inició una etapa donde la inversión no ha faltado, pero la conclusión es que ha gastado bastante bien el dinero.

Según algunas estimaciones, sin contar los fichajes de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, el Club Deportivo Guadalajara desembolsó cerca de 30 millones de dólares por 7 futbolistas, aunque prácticamente todos llegaron como baluartes para el cuadro que Gabriel Milito ha puesto a competir en las instancias finales.

Así lucen las compras que hizo Javier Mier al momento, mismas que en verdad le han redituado al equipo:

Efraín Álvarez - 8 millones.

Bryan González - 7 millones.

Diego Campillo - 5 millones

Brian Gutiérrez

Jonathan Pérez - 3 millones.

Ángel Sepúlveda - 1.5 millones.

Richard Ledezma - Llegó libre pero algunas fuentes dijeron que costó 1 millón por algo conocido como prima de contratación.

¿Quién es Javier Mier, director deportivo de las Chivas?

El ex futbolista que militó en clubes como Lobos BUAP y Atlante, encontró en la dirección deportiva su sitio en el mundo futbolístico. Ya fue Presidente Deportivo de Querétaro, Coordinador de Selecciones Menores con México y en 2022 llegó a la estructura del Guadalajara como Director de Fuerzas Básicas. Con ello, su oportunidad en el primer equipo llegó en marzo de 2025 y hoy se le percibe fortalecido.

Para este Apertura 2026 ya sumó a Kevin Castañeda, quien se calcula costó 3 millones, mientras que se indica la llegada de Jordan Carrillo completada en 5.5 millones (todo esto de dólares).