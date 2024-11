¡Poco ético! ‘Chicharito’ confirma MENTIRAS de Fernando Gago

Chivas está por disputar el play-in del Apertura 2024 y su rival será el Atlas, mismo club al que se enfrentó en el último partido de Fernando Gago como su entrenador. El argentino se fue con mucha polémica para dirigir a Boca Juniors y ahora, ‘Chicharito’ ha confirmado que el DT fue poco ético.

“Alguien se comportó de una manera poco ética. No es ni queja, no es mi opinión, es la realidad porque nosotros salimos a jugar en el Clásico Tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos habían hablado con la verdad”, declaró el delantero mexicano.

Chicharito asegura que Chivas ha tenido un torneo atípico

En la misma línea, el ‘Chicharito’ aseguró que tanto la salida de Fernando Gago como la de Fernando Hierro, terminaron afectando a Chivas, al igual que las lesiones que han sufrido a lo largo del semestre.

“Es un torneo muy atípico porque que se te vaya tu director deportivo y se te vaya tu entrenador a mitad de torneo, sin que los resultados estén mal, daña y daña al grupo. Luego también cuántas lesiones hubo, hasta ahorita en menos de 6 meses, casi 15 lesiones musculares”, agregó el ‘Chicharito'.

¿Cuándo juega Chivas vs Atlas en el play-in del Apertura 2024?

El Chivas vs Atlas del play-in del Apertura 2024 se jugará este jueves 21 de noviembre a las 19:05 horas, tiempo del centro de México. El ganador del encuentro esperará al perdedor del Xolos vs América, por el último boleto a la liguilla, mientras que el que pierda, quedará eliminado del torneo.

En Azteca Deportes tendrás la cobertura minuto a minuto del Chivas vs Atlas totalmente en vivo y la mejor cobertura desde el Estadio Akron del Guadalajara.

