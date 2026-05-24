La nueva fortuna que cuesta Brian Gutiérrez tras brillar con la Selección Mexicana

Brian Gutiérrez es el jugador sensación de la Selección Mexicana, luego de haber sido figura ,una vez más, en la victoria por 2-0 contra Ghana. El futbolista de Chivas marcó un gol impresionante durante los primeros minutos de partido, pero además brilló por su enorme calidad técnica, su control de balón y precisión en los pases. Su buen momento se ve reflejado en su nuevo valor de mercado.

El mediocampista ofensivo se transformó en uno de los favoritos de Javier Aguirre y es un hecho que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Fichar por Chivas fue una gran decisión en su carrera, ya que el valor de su carta creció exponencialmente desde dicho evento. Según el sitio especializado Transfermarkt, Brian Gutiérrez tiene un precio de 8 millones de euros en el mercado.

El jugador de 22 años llegó a Guadalajara con un valor de 5 millones de euros y, en menos de cuatro meses, consiguió elevar su precio unos 3 millones de euros. Contra Ghana, Gutiérrez alcanzó su segunda anotación con el combinado nacional y todo apunta a que será titular en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Cabe recordar que el mexicoamericano debutó en enero en el equipo de Aguirre.

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Javier Aguirre está encantado con Brian Gutiérrez

El entrenador de la Selección Mexicana remarcó que vienen siguiendo al futbolista rojiblanco desde su etapa en Chicago Fire y que considera un gran acierto su fichaje por el Guadalajara: “Lo conocíamos desde Chicago, nos pidió ayuda para el pasaporte mexicano, lo ayudamos en uno de los consulados, vino, fue un acierto venir a Chivas, un acierto de Milito, lo puso de doble contención, tenía informes de Lillini, atrás del nueve, cayó de pie”.

Tras su gran partido contra Ghana, Gutiérrez aparece como uno de los hallazgos más interesantes del cuerpo técnico de la Selección Mexicana y el ‘Vasco’ Aguirre no dudó a la hora de catalogarlo como un jugador indispensable en su equipo: “Más allá del gol, hace controles, se ha convertido en un solo torneo en un jugador importantísimo para nosotros y Chivas”.

Brian Gutiérrez disfruta de su momento en el equipo nacional

A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Gutiérrez tomó la decisión de representar a México y afirmó que se siente en un momento único de su carrera con la Selección Nacional: “Al día de hoy trato de mejorar en todos los aspectos futbolísticos. Estoy muy feliz de estar acá (en Selección), muy feliz de estar en México y gracias a Dios se me está dando. Tomamos el triunfo muy calmados, estamos preparando todo para llegar bien al 11 de junio“, explicó.