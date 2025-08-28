deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

F1: ¡Una locura! ¿Cuántos millones de pesos ganará Checo Pérez AL DÍA en Cadillac?

Esta es la cantidad de dinero que Sergio, Checo Pérez, ganará al día ahora que firmó con Cadillac para volver a la Fórmula 1 en su temporada 2026.

f1-millones-pesos-ganara-checo-perez-dia-cadillac.jpg
Instagram de Checo Pérez
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Han pasado algunos días desde que se confirmó su vuelta a la máxima categoría y las curiosidades no cesan. Sergio, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 después de una temporada de descanso gracias al contrato que firmó con Cadillac, mismo que, dicho sea de paso, es sumamente jugoso en cuanto a dinero se refiere.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Fue el martes pasado cuando las redes sociales de Cadillac confirmaron la contratación de Checo Pérez y Valtteri Bottas de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1, hecho que generó un impacto importante entre los seguidores que el nacido en Jalisco tiene en México y el resto del mundo.

¿Cómo ayudó Checo Pérez a las redes sociales de Cadillac?

Antes de confirmar el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 para la siguiente temporada, la cuenta oficial de Instagram de Cadillac apenas superaba el millón de seguidores. No obstante, y después de dos días de este hecho, la misma ha tenido un aumento significativo al sumar, al día de hoy, más de dos millones.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac en 2026?

Si todo sale como se tiene previsto, la primera carrera de Checo Pérez bajo el mandato de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1 será nada más y nada menos que el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Aquí, la escudería hará su debut en el Gran Premio de Australia, a llevarse a cabo en Melbourne.

¿Cuánto dinero ganará al día Checo Pérez con Cadillac?

Según informa el portal Récord, Checo Pérez firmó un contrato por dos temporadas con Cadillac, mismo que puede extenderse una más si se concretan algunos objetivos. En ese sentido, la fuente menciona que el salario estimado del mexicano será de 10 millones de dólares al año.

Si utilizamos el tipo de cambio actual, Checo Pérez percibirá durante un año un monto de 186,465,000 pesos . Ahora bien, si dividimos este dinero entre los 365 días del año, entonces el nacido en Jalisco registrará, en un lapso de 24 horas, una ganancia de 510,863 pesos.

Checo Pérez
Cadillac F1
Fórmula 1
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×