F1: ¡Una locura! ¿Cuántos millones de pesos ganará Checo Pérez AL DÍA en Cadillac?

Han pasado algunos días desde que se confirmó su vuelta a la máxima categoría y las curiosidades no cesan. Sergio, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 después de una temporada de descanso gracias al contrato que firmó con Cadillac, mismo que, dicho sea de paso, es sumamente jugoso en cuanto a dinero se refiere.

Fue el martes pasado cuando las redes sociales de Cadillac confirmaron la contratación de Checo Pérez y Valtteri Bottas de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1, hecho que generó un impacto importante entre los seguidores que el nacido en Jalisco tiene en México y el resto del mundo.

¿Cómo ayudó Checo Pérez a las redes sociales de Cadillac?

Antes de confirmar el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 para la siguiente temporada, la cuenta oficial de Instagram de Cadillac apenas superaba el millón de seguidores. No obstante, y después de dos días de este hecho, la misma ha tenido un aumento significativo al sumar, al día de hoy, más de dos millones.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac en 2026?

Si todo sale como se tiene previsto, la primera carrera de Checo Pérez bajo el mandato de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1 será nada más y nada menos que el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Aquí, la escudería hará su debut en el Gran Premio de Australia, a llevarse a cabo en Melbourne.

¿Cuánto dinero ganará al día Checo Pérez con Cadillac?

Según informa el portal Récord, Checo Pérez firmó un contrato por dos temporadas con Cadillac, mismo que puede extenderse una más si se concretan algunos objetivos. En ese sentido, la fuente menciona que el salario estimado del mexicano será de 10 millones de dólares al año.

Si utilizamos el tipo de cambio actual, Checo Pérez percibirá durante un año un monto de 186,465,000 pesos . Ahora bien, si dividimos este dinero entre los 365 días del año, entonces el nacido en Jalisco registrará, en un lapso de 24 horas, una ganancia de 510,863 pesos.