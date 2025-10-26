¿Cuántos títulos ganó Manuel Lapuente?, uno de los técnicos más exitosos de la Liga BBVA MX

El futbol mexicano se encuentra de luto, luego de que se confirmó el fallecimiento de Manuel Lapuente , quien es considerado uno de los entrenadores más ganadores en la historia del balompié, por lo que su nombre es recordado por los títulos que consiguió.

¿Cuántos títulos ganó Manuel Lapuente?

Durante más de 30 años, Manuel Lapuente estuvo en el banquillo, desde donde consiguió cinco títulos de la Liga BBVA MX, dos de ellos con el conjunto del Puebla en la temporada 1982-1983, éxito que repitió con el cuadro de la Franja en 1989-1990.

Años después llegó al banquillo del cuadro del Necaxa, donde logró ganar 1994-1995 y en las 1995-1996, siendo uno de los estrategas más recordados por dicha institución. También logró levantar el título de la Liga BBVA MX con el cuadro del América en el Verano del 2002.

Los títulos de Manuel Lapuente marcaron una época en el futbol mexicano, pues el estratega siempre logró imponer su estilo de juego, además que llegaron en momentos clave. Cuando ganó con Puebla, significó el resurgimiento del equipo, luego de varios años sin ser protagonista.

También fue clave en los títulos del Necaxa, equipo que fue protagonista de nuestro futbol en la década de los años noventa, marcando un estilo de juego que era dominante y muy efectivo en todas las zonas de la cancha.

¿Cómo fue su paso por la Selección Mexicana?

A nivel de Selección Mexicana, también tuvo la oportunidad de levantar títulos, logrando ganar la Copa Confederaciones de 1999, cuando vencieron a Brasil 4-3 en la cancha del Estadio Banorte, siendo el primer campeonato internacional de México.

Durante su carrera, tuvo la oportunidad de dirigir a jugadores de la talla de Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, Alberto García Aspe y Alex Aguinaga, entre otros.

