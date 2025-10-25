deportes
Este jugador rechazó jugar para México pese a tener padres mexicanos: cuesta 8 millones de euros

Tiene raíces mexicanas gracias a sus padres, pero nació y se crio en Estados Unidos, por lo que decidió representar a la USMNT generando revuelo en redes

Es mexicano, pero prefirió jugar para Estados Unidos
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Representar a la Selección Mexicana no es un privilegio que muchos puedan acceder. Diego Luna fue uno de ellos, pero sorpresivamente, brindó una respuesta negativa. El centrocampista de 22 años juega para la selección de Estados Unidos y es considerado uno de los jugadores a seguir en la MLS. Sin embargo, reveló la razón por la que eligió EE. UU. sobre México a pesar de que sus padres sean originarios de nuestro país.

“Mis padres son de Michoacán, México, pero nací en California”, soltó Luna. Resulta que el futbolista del Real Salt Lake creció con raíces mexicanas , pero toda su vida ha vivido en Estados Unidos. En este contexto, Diego afirmó que “fue fácil elegir” debido a que EE. UU. le ha dado todas las posibilidades dentro del futbol.

Los inicios de Diego Luna en el futbol estadounidense

A diferencia de otros casos de “mexicoamericanos” o “doble nacionalidad”, Luna nunca estuvo cerca de representar a México, ni siquiera en las categorías juveniles. Desde pequeño, pasó por la selección de Estados Unidos Sub-16 y fue escalando poco a poco hasta jugar para la Mayor en enero de 2024.

A nivel clubes, Diego se formó en la academia del San José Earthquakes y Barca Academy. También tuvo un pequeño paso por El Paso, equipo que juega en la USL Championship, segunda división del futbol estadounidense. En 2022 dio el salto a la MLS, luego de que el Real Salt Lake pagara menos de $300.000 dólares por su fichaje en el año 2022.

En este contexto, tal y como lo dijo el propio Luna, el país de las barras y las estrellas le dio todas las herramientas necesarias para debutar de forma profesional como futbolista, por lo que internamente creyó que la mejor idea era representar a Estados Unidos, pese al origen mexicano de sus dos padres.

Diego Luna no se siente mal por tener raíces mexicanas

Pese a su firme elección, Luna aclaró que la decisión tomada no implica un rechazo o vergüenza de su herencia: “Eso no significa que me avergüence de ser mexicano; simplemente tuve que tomar una decisión”, dijo el futbolista, que tiene un valor de 8 millones de euros en el mercado, según Transfermarkt.

Selección Mexicana
Estados Unidos
Rodrigo Acuña

Rodrigo Acuña

