Cubano ‘Starboy’ Rodríguez debuta en grande en la PFL

El sueño de muchos peleadores latinos en Estados Unidos está a punto de hacerse realidad para Ernesto Rodríguez conocido como 'Starboy'. El cubano de peso welter ya tiene fecha, sede y rival para su esperado debut en la Professional Fighters League (PFL), una de las organizaciones más importantes de las artes marciales mixtas a nivel mundial.

Rodríguez subirá al octágono el próximo 28 de marzo en el evento PFL Pittsburgh, donde enfrentará al japonés Masayuki Kikuiri, un rival con experiencia internacional que pondrá a prueba al cubano desde el primer minuto. Para 'Starboy', no se trata solo de una pelea más, sino del inicio de una nueva etapa en su carrera dentro de una liga que premia la constancia, el rendimiento y el espectáculo.

De La Habana a Las Vegas: el camino de un prospecto cubano

Nacido en La Habana y radicado en Las Vegas desde los 18 años, Ernesto Rodríguez representa a una generación de peleadores cubanos que han encontrado en Estados Unidos la oportunidad de desarrollarse plenamente en las MMA. Su formación en One Kick’s Gym, con respaldo técnico de Xtreme Couture, ha sido clave para pulir un estilo agresivo, inteligente y adaptable.

Con un récord profesional de 10-1 y una racha de ocho victorias consecutivas, 'Starboy' llega a la PFL tras consagrarse campeón de Tuff UFF, un logro que confirmó su proyección internacional. Su presión constante, combinada con una evolución clara en el striking, lo ha convertido en uno de los nombres a seguir dentro del peso welter.

La PFL, una vitrina clave para los latinos en las MMA

La PFL no es una organización cualquiera. Su formato de temporada convierte cada combate en una auténtica audición, donde cada victoria puede acelerar el camino hacia los grandes escenarios y premios millonarios. Para Rodríguez, este debut es una oportunidad dorada para posicionarse rápidamente entre los mejores.

“Este contrato es un sueño por el que he trabajado desde el día que llegué a Estados Unidos”, expresó el peleador cubano tras firmar con la liga. Su mensaje conecta con miles de latinos que ven en su historia un reflejo de sacrificio, disciplina y perseverancia.

El combate ante Kikuiri será la primera prueba en un escenario global. Más allá del resultado, el 28 de marzo marcará el momento en que Ernesto 'Starboy' Rodríguez empiece a escribir su nombre en la élite de las artes marciales mixtas, con la bandera cubana y el orgullo latino bien en alto.