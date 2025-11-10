¡CUIDADO CRISTIANO! Messi cerca de los 900 goles en su carrera

Mientras el mundo del futbol sigue fascinado con la carrera de Cristiano Ronaldo rumbo a los 100 goles, Lionel Messi por otro lado sigue avanzando silenciosamente hacia otro hito monumental, los 900 goles en su carrera profesional. El astro argentino alcanzó los 894 tantos tras anotar un doblete en los playoffs de la MLS que clasificaron al Inter Miami a las semifinales de la Conferencia Este.

La productividad del rosarino en 2025 es simplemente espectacular, con 44 anotaciones en lo que va del año, incluyendo 34 en la MLS donde se ha consolidado como el jugador más decisivo de la liga de los Estados Unidos.

Te puede interesar: Delantero mexicano vuelve a las canchas después de un año; ¿por qué estuvo fuera tanto tiempo?

Lionel Messi puede llegar a los 100 goles

Miami shines brightest on nights like this. 🌙💗 The story continues… ✍️ pic.twitter.com/jcRznWnDzg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025

Desde su llegada al Inter Miami, Messi ha marcado 76 goles en todas las competiciones, demostrando que su calidad trasciende continentes y ligas. De esta cifra, 56 han sido en la MLS, un torneo que ha dominado desde su incorporación y que ha quedado pendiente la coronación del certamen doméstico.

A sus 38 años, el heptacampeón del Balón de Oro mantiene una efectividad asombrosa. Necesita solo 6 dianas más para alcanzar los 900, una marca que podría superar antes de que finalice 2025 considerando su ritmo actual de producción.

El debate sobre los récords numéricos entre Messi y Ronaldo sigue capturando la imaginación del mundo futbolístico. Mientras el portugués se acerca a los cuatro dígitos, el argentino demuestra que los hitos históricos también están a su alcance, reafirmando que esta es una era privilegiada para presenciar a dos leyendas redefiniendo los límites del juego.

Te puede interesar: Jardine ya habló de la llave contra el Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2025