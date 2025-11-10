Delantero mexicano vuelve a las canchas después de un año; ¿por qué estuvo fuera tanto tiempo?

En un momento de la historia donde existe gente como Andrés Lillini trabajando de manera espectacular en los sectores juveniles de la Selección Mexicana, surgió el nombre de un futbolista brasileño que también tiene la nacionalidad mexicana. Sin embargo en los meses recientes se le perdió el rastro y esta fue la razón. Así luce el presente del delantero mexicano, Matheus Reis.

seleccion mexicana

¿Quién es Matheus Reis, delantero mexicano que juega en Brasil?

Lo primero que se debe aclarar es quién es este futbolista, que tuvo su debido momento de fama por ser un caso bastante particular. Este tipo de conflictos entre federaciones tratando de robarse el talento es clásico del asunto entre México y los Estados Unidos… pero no entre mexicanos y brasileños. Por ello Matheus Reis tuvo bastante foco mediático encima.

El nacido en la Ciudad de México tiene 18 años y ya tuvo participación con seleccionados mexicanos en las juveniles. Hizo su primer proceso con Brasil en el Sub-17, sin embargo el Sub-18 y Sub-20 lo estaba jugando con el tricolor. Ante eso, Fluminense tenía entre sus filas a un elemento bastante codiciado entre los federativos mexicanos.

Sin embargo, su presente no luce tan alentador, pues estuvo parado alrededor de un año y recién tuvo minutos en el Campeonato Carioca Sub-20 con el ya mencionado Flú.

¿Por qué el delantero mexicano estuvo fuera de actividad tanto tiempo?

Lamentablemente para él, su proceso como juvenil se vio detenido por una rotura de ligamento cruzado. Esta le aquejó en noviembre de 2024, por lo que su vuelta tiene un gran significado a sus 18 años, pues detenerse en un momento donde en México y Brasil le veían con buenos ojos… no es cosa de todos los días. Ahora tanto su club como federativos de selecciones nacionales esperan que regrese de la mejor manera.

En este caso, tuvo una nula participación en la eliminación de Fluminense a manos de Vasco da Gama para un global de 3-1 en el Campeonato Carioca de la categoría.