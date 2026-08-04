Estos fueron los culpables de la derrota de Cruz Azul sobre Atlante, según la afición

La Máquina de Cruz Azul tuvo su primera derrota de la temporada luego de caer como local ante los Potros del Atlante por 3-2, por lo que la afición tomó la batuta y dio a conocer, a través de redes sociales, los principales responsables de este doloroso marcador en el Estadio Banorte.

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Atlante sorprendió a propios y extraños luego de vencer a Cruz Azul por 3-2, generando, con ello, la primera derrota para Joel Huiqui desde su arribo como entrenador celeste. Con ello, es preciso que conozcas el nombre de los principales resultados de este resultado.

¿Quiénes fueron los responsables de la derrota de Cruz Azul sobre Atlante?

Andrés Gudiño: La afición de Cruz Azul lo colocó como el principal responsable de la derrota cementera luego de la falla que tuvo en el primer gol del Atlante , motivo por el cual los aficionados esperan que Mier pueda regresar al campo de cara a la próxima edición de la Leagues Cup.

La afición de lo colocó como el principal responsable de la derrota cementera luego de la falla que tuvo en el primer gol del , motivo por el cual los aficionados esperan que Mier pueda regresar al campo de cara a la próxima edición de la Leagues Cup. Gonzalo Piovi: Este futbolista también tuvo problemas no solo con el balón, sino también sin él, pues fue el responsable del segundo tanto de los Potros de Hierro. Con ello, la afición espera que Joel Huiqui le dé más regularidad a otros jugadores por encima del argentino.

A seguir trabajando, aprendiendo y mejorando, equipo.



JUNTOS. 💙 pic.twitter.com/AoMUpt7abA — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 2, 2026

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Nicolás Ibáñez: A pesar de haber sido el encargado de abrir el marcador en el terreno de juego, el delantero de Cruz Azul sufrió una serie de críticas en redes sociales luego de los dos errores que tuvo frente al portero rival, lo cual pudo haber cambiado el marcador en favor de los celestes.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Cruz Azul?

Después de la derrota sufrida ante los Potros del Atlante, la Máquina de Cruz Azul disputará su primer juego correspondiente a la Leagues Cup 2026. Es así como el cuadro cementero se medirá al Philadelphia Union de la MLS el jueves 6 de agosto en punto de las 18:00 horas.