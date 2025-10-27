deportes
Gilberto Mora entra a un top 3 histórico después del Mundial Sub-20 y será la envidia de muchos

Gilberto Mora sigue rompiendo paradigmas y su participación en el Mundial Sub-20 en Chile le sigue dejando frutos a nivel mundial

Gilberto Mora
Selección Nacional de México
A Gilberto Mora le convendría marcharse a un equipo formativo, como lo es Feyenoord, que juega en la Eredivisie
Antonio Hernández
Selección Azteca
El atacante mexicano Gilberto Mora fue uno de los futbolistas más destacados del Mundial Sub-20 y así lo hizo saber el diario The Athletic. El medio señaló que el canterano de los Xolos de Tijuana, de tan solamente 17 años de edad, está ubicado en el tercer lugar como el mejor futbolista que arrojó dicho campeonato. México quedó eliminado por Argentina en los cuartos de final.

México logró lo que ninguna selección pudo en el Mundial Sub-20. El conjunto dirigido por Eduardo Arce fue el único que pudo derrotar a Marruecos. Gilberto Mora resaltó entre sus demás compañeros por su gran nivel y su juventud, pues era uno de los más jóvenes en el campeonato y logró despertar el interés por varios equipos.

Gilberto Mora
FIFA World Cup
Gilberto Mora sigue impresionando a todos con su gran nivel, el cual aún tiene más por demostrar, según su papá

El Real Madrid, Barcelona, Manchester United y Arsenal fueron cuatro de los equipos que se reveló estaban preguntando por el futbolista. Uno de los más interesantes fue el conjunto merengue, pues medios importantes en España le dedicaron varias portadas al mexicano.

¿Qué pasará con el futuro de Gilberto Mora?

Lo único que se sabe hasta el momento sobre el futuro de Gilberto Mora es que no saldrá de los Xolos de Tijuana si no es a Europa. Diversos directivos y entrenadores de la Liga BBVA MX han sentenciado que el juvenil mexicano debe probar suerte lo antes posible en el Viejo Continente y lo bueno es que hay varios equipos interesados en él.

El Real Madrid es el principal interesado y Mora estaría encantado en ir con los merengues. El proceso de Gilberto Mora sería de poco en poco si llega a la Casa Blanca. En el actual equipo dirigido por Xabi Alonso no les gusta acelerar el camino de cada futbolista, por lo que muchos otros clubes podrían aprovecharse de dicha situación y convencerlo.

Selección Mexicana
Antonio Hernández

