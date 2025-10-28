Ramón Juárez es el responsable de la primera baja de Club América para 2026

Ramón Juárez se ha convertido en una pieza fundamental dentro del Club América gracias a su consistente buen rendimiento. Incluso, su desempeño ha llamado la atención de varios equipos de Europa, entre ellos, uno que disputa la UEFA Champions League a menudo . Sin embargo, su gran nivel ha desplazado a ciertos jugadores a la banca de las Águilas, siendo Igor Lichnovsky el más afectado.

A pesar de haber comenzado el año como titular, el defensor chileno fue siendo opacado por el gran desempeño de Juárez y, en estos momentos, fue enviado a la banca por decisión de André Jardine. Distintos medios aseguran que la directiva de las Águilas planea encontrarle un nuevo equipo a Lichnovsky, quien no será tenido en cuenta de cara al 2026.

@igorlichnovsky Igor Lichnovsky es uno de los jugadores que está en la limpia que hará el América

El futuro de Igor Lichnovsky está lejos del América

Jardine y su cuerpo técnico saben que Igor correrá desde atrás en la consideración debido al alto nivel demostrado por la dupla central del América. En este contexto, la intención de la directiva es dejarlo ir a préstamo o, incluso, venderlo en caso de que llegue una buena oferta a las oficinas de Coapa. De acuerdo a Récord, el próximo destino de Lichnovsky estaría en la MLS.

Con su salida, la intención del América es liberar un cupo de jugador extranjero pensando en el próximo libro de pases, donde buscarán aumentar la jerarquía del plantel con nuevos jugadores. El chileno ha tenido muy poco protagonismo en este Apertura 2025 y todo indica a que el 2026 será prácticamente igual. Ante esta situación, las Águilas buscarán deshacerse del defensor cuanto antes.

El gran nivel de Ramón Juárez que complicó el futuro de Igor Lichnovsky

Juárez se ha convertido en un futbolista determinante para el América, no solo por su solidez defensiva, sino que también por su habilidad de aparecer en los momentos más críticos del equipo. En 12 juegos, Ramón logró anotar 2 goles: uno ante Monterrey para empatar el partido en el 89 y otro ante Puebla para ganar el juego a los 90+8 minutos.