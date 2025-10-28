Víctor Dávila y Rodolfo Cota podrían llegar a este equipo de locura tras salir del América

Víctor Dávila y Rodolfo Cota serían las 2 bajas que sufriría América para el Clausura 2026, pues ambos jugadores no se han consolidado en el conjunto de Coapa. El delantero y el portero estarían viviendo sus últimos momentos con uno de los 4 Grandes, pues podrían llegar con un viejo conocido como es León, equipo en el que no seguirá más James Rodríguez.

Víctor Dávila

El chileno no ha tenido el rendimiento esperado en las Águilas, pues no pudo emular lo que hizo en Necaxa y León, posiblemente su nuevo destino, según el periodista Jonatan Peña. Además, las múltiples lesiones y la baja de nivel hacen insostenible su permanencia en la institución, incluso en el mercado de verano sonó para irse, pues Querétaro y Puebla se interesaron en él, pero al final no se concretó .

@victordavila07 y @rodocota Víctor Dávila y Rodolfo Cota podrían salir del América hacia el Club León

Rodolfo Cota

El arquero llegó en verano de 2024 al América y conquistó un título; sin embargo, desde su llegada ha estado bajo la sombra de Luis Ángel Malagón. Por lo anterior, buscaría regresar a uno de los clubes con los que vivió grandes momentos, a fin de terminar una gran carrera jugando y no en la banca.

¿Qué tan viable se ve la llegada de Víctor Dávila y Rodolfo Cota al León?

El chileno y el mexicano podría llegar al León para el próximo mercado de fichajes, pues el club es uno de los peores conjuntos del Apertura 2025 y buscaría reforzarse para el próximo torneo. El conjunto de Guanajuato carece de gol y Dávila podría ser una buena opción, aunque el artillero tampoco vive su mejor momento, pues desde su llegada al América solo suma 10 anotaciones en 46 partidos, según estadísticas de BeSoccer.

¡¡TENEMOS NUEVO PORTERO!! 🦅



Rodolfo Cota será nuevo jugador del club América. Sera parte del trato con León. Llegará para suplir a Óscar Jiménez, quien causa baja.



¡¡TENDREMOS GRAN PORTERO SUPLENTE!! ¡BIENVENIDO AL MÁS GRANDE! 💛 pic.twitter.com/MkAejVhmSX — 🦅DIOS CUAUHTEMOC🦅 (@D1OSCuauhtemoc) June 14, 2024

Por su parte, Cota ha respondido con las Águilas cuando se le necesita, por lo que puede ser titular en la mayoría de los clubes de la Liga BBVA MX, pues su trayectoria lo respalda. Sin embargo, la Fiera tiene las plazas llenas en ese puesto, ya que de momento tienen 3 arqueros y en el Clausura 2026 llegará Jordan García, quien destacó con Colombia en el Mundial Sub-20.

Las posibles salidas del delantero y del portero son rumores, pues ambos tienen contratos vigentes, Víctor firmó hasta 2027, aunque Rodolfo se encuentra en América a préstamo, por lo que sigue perteneciendo al Club León.