Por esta “curiosidad” Mohamed ve favorito a Toluca sobre Tigres en la final del Apertura 2025

La final del torneo Apertura 2025 , correspondiente a la Liga BBVA MX, se llevará a cabo entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL. Ante esto, el Turco Mohamed considera que su equipo parte como favorito por una curiosidad que se ha presentado en las últimas dos Liguillas.

Toluca llegó a su segunda final de manera consecutiva luego de superar a Rayados de Monterrey por su posición en la tabla tras el 3-3 final. Un hecho similar ocurrió con los de la Sultana del Norte, quienes gracias a quedar segundos en la tabla vencieron por esta instancia a Cruz Azul tras el 2-2 global.

¿Por qué Toluca parte como favorito sobre Tigres, según el Turco Mohamed?

En conferencia de prensa, Antonio, el Turco Mohamed, considera que Toluca parte como favorito sobre su rival porque, en el torneo del campeonato, los Diablos Rojos también eliminaron a Rayados de Monterrey, un hecho similar al que ocurrió en esta Liguilla en donde nuevamente superaron a los regiomontanos.

En aquella ocasión, Rayados superó a Toluca por 3-2 en el compromiso de ida, mientras que Toluca hizo lo propio por 2-1 en la vuelta en el Estado de México. Con el 4-4 final, fueron los mexiquenses quienes accedieron a la siguiente ronda por la posición general, algo que nuevamente ocurrió en este Apertura 2025.

Ante este hecho, vale decir que Antonio Mohamed va por su quinto título de Liga BBVA MX, aunque sería el segundo que suma con un mismo equipo considerando que, en el pasado, el técnico argentino sumó campeonatos con escuadras como Xolos de Tijuana, América y, precisamente, Rayados de Monterrey.

¿Cuándo y a qué hora será la final entre Toluca y Tigres?

A través de su cuenta de X, la Liga BBVA MX confirmó que la final de ida, a llevarse a cabo en el Volcán Universitario, será este jueves a las 20:00 horas. Por su parte, la vuelta en el Nemesio Diez entre Toluca y Tigres se realizará el domingo en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México.