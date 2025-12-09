Estos son los JUEGOS que NO te puedes perder de la Jornada 6 de la Champions League

La Jornada 6, correspondiente al torneo más importante a nivel clubes, finalmente ha llegado. Una semana más dentro de la Champions League está aquí, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer los juegos que, en definitiva, no te puedes perder durante estos días.

La Champions League avanza rápidamente y, en cuestión de semanas, hemos llegado a la Jornada 6 del campeonato, mismo que tuvo un cambio de formato desde la temporada pasada. Ante ello, no está de más conocer qué juegos lucen como imperdibles durante este martes 9 y miércoles 10 de diciembre.

¿Qué juegos no te puedes perder de la Jornada 6 de la Champions League?

El juego que se lleva por completo las miradas en esta Jornada 6 de la Champions League es aquel que medirá al Real Madrid frente al Manchester City, programado para este miércoles a las 2 de la tarde. El Madrid llega como el quinto mejor lugar de la tabla, mientras que el City es el noveno en la clasificación.

Inter de Milán y Liverpool se enfrentarán en territorio italiano este martes a las 14:00 horas con escenarios completamente distintos, pues mientras los locales son el segundo lugar dentro de la Serie A, los visitantes han tenido una de sus peores temporadas al estar en la posición 9 de la Premier League.

Finalmente, el último duelo de esta Jornada de Champions League que no te puedes perder es Barcelona ante Frankfurt (martes a las 2 de la tarde), dos equipos que necesitan sí o sí la victoria pues, mientras los blaugranas se ubican en la posición 18 de la clasificación, el Eintracht se encuentra 10 peldaños por debajo de su rival.

¿Contra quién jugará el Arsenal, líder actual de la Champions League?

El Arsenal , líder de la competición, viajará a Bélgica para enfrentarse al Brujas, mientras que el PSG, sublíder de la Champions League, irá a España para medirse al Athletic de Bilbao. El Bayern Múnich recibirá al Sporting Lisboa, mientras que el Chelsea visitará al Atalanta en Italia.

