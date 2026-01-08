Exnovia de estrella de Kansas City denuncia golpes y muestra pruebas de sus agresiones: “Estoy harta de callarme”

Este viernes 7 de enero del 2026, Dacoda Nichole denunció en sus redes sociales que habría sufrido violencia de género y abuso doméstico por parte de su expareja Rashee Rice, receptor abierto de los Kansas City Chiefs.

Dacoda compartió 14 fotos y un mensaje largo en sus redes sociales en el que detalló varias cosas de las que sufrió. En un principió explicó que estaba cansada de proteger su imagen en un lapso de 8 años en el que ha lidiado con abusos.

"¡¡ADVERTENCIA DE CONSCIENCIA DOMÉSTICA!! ️

Estoy tan cansado de mantenerme callado que estoy tan cansado de proteger su imagen. ¡He pasado por demasiado en un lapso de 8 años y he tenido SUFICIENTE! He lidiado con abusos durante años, este hombre y yo decidimos romper hace un par de meses y desde entonces no ha sido más que un infierno. Él es muy controlador, ha habido veces que vino a mi nuevo hogar, rompió mi puerta, ha habido momentos en los que ponía sus manos sobre mí mientras estaba embarazada, incluso tuvo la audacia de encerrarme afuera toda la noche con un clima de diez grados porque lo pillaron haciendo trampa. Ha cortado todos mis zapatos y ropa dejándome sin nada porque se ha quedado atrapado. Y hay múltiples instancias de engaño, pero además de eso estoy cansado de que no haga lo correcto por mis chicos. No es justo que no los llame. Prefiere estar acostado con putas. Literalmente nos dejó en Kansas y tuve que rogarle que enviara dinero para que pudiera conducir a Texas con mis hijos y todas nuestras cosas. Tenemos un acuerdo por todo lo que me ha hecho pasar y todavía no lo sigue. Ahora está tratando de sacarme a mí y a mis hijos de nuestra casa sin ninguna razón aparente. Conozco a este hombre desde hace años. Él trata de ponerse esta persona como si fuera el padre del año. Él hace lo mínimo y yo tengo que rogar por eso. He protegido su imagen demasiado tiempo y he terminado de hacerlo. Es hora de proteger mi paz, proteger a mis hijos y defenderme a mí mismo".

En las imagenes, muestra cosas rotas de la casa, cosas rotas en su ropa y moretones en diferentes partes de su cuerpo.

¿Qué hizo Rashee Rice?

El 7 de enero de 2026, su exnovia y madre de sus hijos, Dacoda Nichole, lo acusó públicamente de ocho años de abuso doméstico a través de una publicación en redes sociales, detalló comportamientos controladores, violencia física incluso durante su embarazo, daños a la propiedad y negligencia hacia sus hijos.

Publicó 14 fotos de moretones, lesiones y de daños a su hogar como evidencia.

Por ahora, ni los Chiefs ni la NFL ni Rice se han pronunciado al respecto, pero se espera que la NFL, inicie la investigación correspondiente.

Así puedes pedir ayuda para violencia intrafamiliar en Kansas City

Si estás en una emergencia o en peligro inmediato, puedes llamar al 911 para obtener ayuda inmediata de la policía en cualquier parte de Estados Unidos.

Para denunciar un caso de violencia en Kansas City, Missouri puedes contactar a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica: Llamando al 800-799-7233 (o 1-800-799-SAFE) para apoyo confidencial, disponible 24/7 en inglés y español.