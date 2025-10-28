OFICIAL: despiden a entrenador a medio torneo por sumar 8 partidos sin victoria y buscan a su reemplazo

Igor Tudor fue despedido como entrenador de la Juventus de Italia tras sumar 8 partidos sin victoria tanto en la Serie A como en la Champions League, hecho que orilló a los directivos a tomar la decisión de darle las gracias, pese a que solo llevaba 7 meses en el cargo. Debido a lo anterior, la Vecchia Signora, que estuvo bajo investigación policial por presunta corrupción , designó a Massimiliano Brambilla como el técnico interino.

“Juventus FC comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci”, informó en un comunicado el equipo de Turín que fue sancionado en 2023 con la pérdida de 15 puntos .

Juventus Igor Tudor fue destituido del cargo, pese a que solo llevaba 7 meses en el banquillo de la Juventus

La Juventus no vive su mejor momento, ya que actualmente se ubica en el octavo lugar de la Tabla General de la Serie A con 12 puntos, ya que su último triunfo fue el pasado 13 de septiembre, cuando derrotó 4-3 al Inter de Milán.

La derrota que sentenció el despido del entrenador

Igor Tudor sentenció su salida del club de Italia luego de perder por la mínima ante la Lazio en la jornada 8 de la Serie A. Aunado a ello, la falta de triunfos en la Champions League, pues en las primeras 3 jornadas no ganó, al conseguir 2 empates y una derrota.

El croata tomó el banquillo en marzo de este año tras el despido de Thiago Motta y su éxito fue tal que clasificó al equipo a la Champions League, hito que provocó su renovación hasta junio de 2027. Sin embargo, los últimos malos resultados condenaron su despido.

El reemplazo de Igor Tudor tras ser despedido de Juventus

El reemplazo de Tudor será Massimiliano Brambilla, quien tomará el banquillo de la Juventus de manera interina, mientras que la directiva consigue al mejor prospecto para llevar el proyecto. El nuevo técnico dirige a la categoría Sub-23 del club y será el miércoles 29 de octubre cuando haga su debut ante el Udinese.