ÚLTIMA HORA: Jugador del Inter atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Una gran tragedia vive el portero español del equipo del Inter de Milán, Josep Martínez, que estuvo implicado este día en un accidente de tránsito donde falleció un hombre de 81 años.

Josep Martínez, guardameta suplente del Inter, fue protagonista de un accidente vial en la localidad de Fenegrò, provincia de Como, al norte de Italia. El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana (hora local), cuando el portero se dirigía al centro de entrenamiento de los Nerazzurri.

¿Cómo fue el accidente de Josep Martínez?

El anciano se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica y habría realizado un giro brusco hacia el carril contrario justo en el momento en que el vehículo del portero español circulaba por la vía. El impacto fue inevitable y, a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, incluyendo ambulancia y helicóptero, el hombre fue declarado muerto en el lugar, según reporto la policía local.

El Inter de Milán confirmó que Josep se encuentra en estado de shock y que el entrenamiento y la conferencia de prensa previstos para este martes fue cancelado. Martínez, originario de Alzira, España, tiene 27 años y llegó al Inter tras su paso por la UD Las Palmas y el RB Leipzig. Aunque no ha sido titular habitual, forma parte del plantel que disputa la Serie A y la Champions League.

¿Josep Martínez podría ir a la cárcel por asesinato?

La policía italiana ha comenzado una investigación para esclarecer los detalles del accidente y determinar si existen responsabilidades legales para el futbolista. Por el momento, no se han presentado cargos contra el guardameta del Inter, quien resultó ileso físicamente pero visiblemente afectado por lo ocurrido.

Este lamentable suceso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados y colegas del futbol han expresado sus condolencias a la familia del fallecido y su apoyo a Josep Martínez. El Inter de Milán no ha emitido más declaraciones, pero se espera que en las próximas horas se pronuncie oficialmente sobre el estado emocional y legal de su portero.

