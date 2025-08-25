Santi Gimenez fue criticado por su propio entrenador en el Milan: lo que Massimiliano Allegri dijo sobre él

Apenas lleva un partido en la nueva temporada de la Serie A y Santi Gimenez ya recibió la primera crítica de su entrenador. Massimiliano Allegri estaba en busca de otro delantero, pero el tiempo se le está acabando. Victor Boniface no superó las pruebas médicas y se tendrá que conformar con el mexicano . Al término del encuentro entre el Milan y el Cremonese, Allegri fue tajante al hablar del canterano del Cruz Azul.

La primera jornada para los mexicanos que militan en Italia en la Serie A no fue la mejor. Johan Vásquez igualó con el Genoa y Santiago Gimenez perdió con el Milan. Massimiliano Allegri, DT del “Bebote”, sabe que su equipo necesita mejorar en todas sus líneas y, por lo mismo, estaba en busca de un centro delantero. No dejó pasar la oportunidad para hablar del mexicano y de lo que le falta para adaptarse a su estilo de juego.

“Santiago Gimenez está un poco retrasado físicamente. Trabajó duro. Lo hizo lo mejor que pudo y al final metió un gran cabezazo que le salió bien. Pero no es cuestión de Santi, sino de todos nosotros”, declaró Allegri en diálogo con medios mexicanos al término del partido del fin de semana.

Santiago Gimenez y la pólvora mojada con el Milan

El delantero mexicano Santiago Gimenez necesita trabajar para recuperar su mejor nivel, el que demostró mientras militó en el Feyenoord. “El Bebote” con el Milan solamente ha marcado en siete oportunidades durante 21 partidos, por lo que su porcentaje de gol es del 29 por ciento. La directiva contrató al mexicano a inicios de este año a la espera de que fuera el hombre gol del equipo.

En la Serie A, Gimenez solamente le ha podido hacer gol al Empoli, Verona, Venezia y Bolonia. Aunque acaba de iniciar el campeonato italiano, el Milan no se puede permitir seguir perdiendo, pues con el descalabro del fin de semana ocupan la posición 16. Si a lo anterior se le suma que no tendrá actividad en ningún torneo europeo, la situación se puede complicar para Santi y para Allegri.