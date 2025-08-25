Nicolás Larcamón les quitó este beneficio a los jugadores, a pesar de haberle ganado a Toluca

Nicolás Larcamón se negó a darle 2 días de descanso a sus jugadores, pese a haberle ganado a Toluca por la mínima para mantener su invicto y portería en cero . El argentino puso mano dura, ya que la próxima jornada del Apertura 2025 tendrán un reñido encuentro ante Chivas en el Estadio AKRON, conjunto que está ávido de triunfos y buscará revertir su paso ante la Máquina.

El conjunto de la Noria jugó el sábado contra los Diablos, por lo que el entrenador solo de dio el domingo como día de descanso a la plantilla. Por lo anterior, los jugadores regresaron a los entrenamientos el lunes 25 de agosto, a fin de preparar uno de los mejores partidos de la jornada 7 de la Liga BBVA MX y de mantener su buen paso luego de fracasar en la Leagues Cup 2025 tras ser humillados 7-0 ante Seattle Sounders .

¿Cuándo será el partido entre Chivas y Cruz Azul, el cual espera ganar Nicolás Larcamón?

Cruz Azul y Chivas han forjado una gran rivalidad durante los últimos años y aunque no es considerado un clásico, los aficionados de ambos clubes lo ven como un duelo de suma importancia cada vez que se enfrentan, ya que son 2 de los 4 llamados Grandes del futbol mexicano.

El encuentro entre la Máquina y el Rebaño Sagrado se disputará el sábado 30 de agosto a las 7:05 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio AKRON, ubicado en Zapopan, Jalisco.

El contraste de resultados entre Chivas y el equipo dirigido por Nicolás Larcamón

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón marcha invicto tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2025, por lo que actualmente se ubican como sublíderes de la Tabla General junto al América con 14 puntos, producto de 4 partidos ganados, 2 empatados y ninguno perdido.

En tanto, el panorama que vive Chivas es complicado, ya que se ubican en el antepenúltimo lugar de la Liga BBVA MX, solo por encima de Querétaro y Puebla. El conjunto dirigido por Gabriel Milito suma una victoria, un empate y 3 derrotas. Cabe mencionar que el equipo de Guadalajara tiene un partido pendiente.