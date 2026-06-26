Fue rechazado en Cruz Azul, hoy es una de las grandes figuras del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo espectaculares historias de parte de futbolistas que están brillando en el campo y que, curiosamente, algunos de ellos tienen historia en la Liga BBVA MX, más precisamente está el ejemplo de un jugador que fue rechazado por Cruz Azul.

cruz azul

Como sabes, Cruz Azul tiene participación en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con Erik Lira y Willer Ditta, quien forma parte de la Selección de Colombia. Sin embargo, ¿sabías que es precisamente en este combinado en donde hay una futbolista que fue “rechazado” en La Noria?

¿Daniel Muñoz, figura del Mundial 2026, fue rechazado en Cruz Azul?

Colombia suma 6 puntos de 6 posibles en esta primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y parte de ello se debe a la labor de Daniel Muñoz, quien se hizo presente en el marcador ante Uzbekistán y Togo y que, en el pasado, llegó a formar parte del Cruz Azul de la Liga BBVA MX.

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"CRUZ AZUL ME DIJO QUE NO"



🇨🇴🚂 DANIEL MUÑOZ, lateral figura de Crystal Palace y de la Selección de Colombia, reveló que pudo haber jugado en Cruz Azul:



"Salió una prueba en Cruz Azul. Ellos estaban muy contentos conmigo, pero resulta que yo tenía 17 años.



A la hora de hacer… pic.twitter.com/T4iZlClkSE — dataref México (@dataref_mx) June 24, 2026

El lateral derecho, que hoy forma parte del Crystal Palace, llegó a México en 2013 con apenas 17 años de edad. Fue aquí cuando, tras un breve paso por Atlante, arribó a Cruz Azul, institución en donde estuvo alrededor de tres semanas con las fuerzas básicas destacando por su velocidad y técnica con el balón.

En este periodo Daniel Muñoz coincidió con jugadores como Luis Amaranto Perea y Teófilo Gutiérrez; sin embargo, al ser un jugador menor de edad el club no pudo inscribirlo de inmediato, por lo que decidió buscar otras opciones en lugar de esperar un año sin tener la regularidad que esperaba en el campo.

¿Cómo fue que Daniel Muñoz dio el salto a Europa?

La figura de la Selección de Colombia en este Mundial 2026 decidió regresar a su país natal a través de equipos como Águilas Doradas y Atlético Nacional. Fue ahí en donde concretó su pase a Europa con el Genk de Bélgica y, posteriormente, con el Crystal Palace, equipo en donde recientemente conquistó la Conference League.