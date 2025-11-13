VISA DE CRACK | Daniela Lara: La nutrióloga mexicana detrás del éxito de Messi en Inter Miami
La ciencia detrás del campeón! Daniela Lara, nutrióloga mexicana especializada en metabolismo y rendimiento deportivo, es parte clave del cuerpo técnico del Inter de Miami, donde trabaja directamente con Lionel Messi y otras figuras del club
La ciencia detrás del campeón! Daniela Lara, nutrióloga mexicana especializada en metabolismo y rendimiento deportivo, es parte clave del cuerpo técnico del Inter de Miami, donde trabaja directamente con Lionel Messi y otras figuras del clubD