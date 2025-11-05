No te confundas: así es como se juega la primera ronda de playoffs en la MLS... hay cambios

Los playoffs de la MLS tienen un formato muy peculiar que incluso cualquier aficionado del futbol no puede llegar a entender si no está informado respecto al torneo. Algunos equipos, como es el caso del Seattle Sounders de Obed Vargas , deben jugar tres partidos en la primera ronda en lugar del típico ida y vuelta que se define solamente en dos juegos.

Así se juegan los playoffs de la MLS: su formato completo

Desde el año 2023, el campeonato estadounidense decidió adoptar un formato alejado del futbol tradicional, inspirándose en ligas locales como la NHL, MLB o NBA. En estas competiciones se deben jugar series a ganar una cantidad determinada de juegos (que normalmente son más de dos) para definir los clasificados a la siguiente ronda. El Inter Miami de Lionel Messi es otro equipo que jugará tres partidos en los playoffs de la MLS.

Según explica la página oficial de la MLS, el torneo busca una mayor competitividad, ya que creen que los partidos de ida y vuelta no generan ese espíritu competitivo y justo. En el caso de la primera ronda de los playoffs, no existe gol de visitante y la posición en la tabla general sirve para que el equipo mejor ubicado pueda jugar dos partidos de local (en caso de ser necesario) en las series de tres partidos.

Pues el club que logre ganar dos partidos avanzará a las semifinales de conferencia. Además, en estos partidos no existen los empates. Si ningún equipo logra ganar en los 90 minutos, se jugará una tanda de penaltis para definir a un ganador de forma “forzosa”.

¿Cómo se juegan las semifinales y final de conferencia en la MLS?

Ambas instancias tienen el mismo formato: partido único donde el equipo con mejor posición en la tabla general hará de local. Además, en estas instancias sí habrá tiempo extra en caso de igualdad en los 90 minutos, con dos prórrogas de 15 minutos. En caso de persistir la igualdad, el ganador se definirá en la tanda de penaltis. Cabe destacar que el ganador de la final jugará la MLS Cup (clasifican los ganadores de la final la Conferencia Este y Conferencia Oeste).