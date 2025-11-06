Equipo europeo sueña con FICHAR a Lionel Messi durante la pausa en la MLS y previo al Mundial del 2026

Se avecina la ventana invernal de transferencias en el mundo del futbol y cuando comienza a moverse el mercado también surgen rumores, que ahora apuntan a un jugador argentino, estrella global y considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos: Lionel Messi, quien es ligado con el Galatasaray de Turquía.

El vínculo de inicio parece ser imposible, pero los reportes acotan que Messi, de 38 años de edad, está en la mira del Galatasaray que buscaría fichar en el invierno al campeón del mundo durante la pausa que tiene la MLS e igualarle las condiciones contractuales que tiene en el Inter Miami durante ese periodo que comprenden del 5 de diciembre, cuando termina la temporada en la MLS y el arranque que sucederá el 25 de marzo del 2026.

Te podría interesar: Presentan el jersey OFICIAL de Argentina para el Mundial del 2026

Este supuesto acercamiento también se ve enmarcado en el contexto del Mundial del 2026, que da inicio el 11 de junio del siguiente año en donde Messi deberá de aparecer, pero se subraya que existirían nulas chances para el Galatasaray de poder robarse a Messi durante ese tiempo por los siguientes y extraoficiales motivos:



Messi tiene ya un profundo vínculo con Miami que se extiende a la dinámica del día a día de su familia

A estas alturas de su carrera habiéndolo ganado todo, no parece posible ir a aventurarse a Turquía, más allá que el Galatasaray también esté jugando Champions League

Messi no dejaría la época de fiestas decembrinas para ir a Turquía

Messi renovó con el Inter Miami recientemente y está muy comprometido con esta escuadra, para ir a una aventura turca

Te podría interesar: Seleccionado se lesiona y el Mundial podría estar en riesgo

Sin embargo, y pese a las razones que se enlistan anteriormente, Messi sí necesitaría, como muchos de los jugadores de MLS que apuntan a jugar el Mundial del 2026, una actividad y competencia en esa amplia pausa que es casi de cuatro meses.

Te podría interesar: Este es el PRECIO del jersey verde de México para el Mundial del 2026