Lo compró el Manchester City, fue juvenil destacado en la selección y hoy juega en la segunda división

Las historias de vida son sumamente trascendentales en el día a día de los jugadores. Con 22 años, Darío Sarmiento debutó en el futbol argentino de segunda división y ni siquiera pudo jugar medio tiempo, pidiendo el cambio inundado de lágrimas. Esta es la historia del juvenil argentino que fichó por el Manchester City y que volvió a su país a la antesala de la máxima categoría.

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¿Quién es Darío Sarmiento, el juvenil que se quedó en promesa en Argentina?

Pensar que alguien se quedó a mitad de camino a los 22 años es duro, pero en el argot futbolístico muchas veces esa edad ya es para tener cierto rodaje en primera división, buscando dar el salto a Europa. Y es que este joven era una figura a sus 16 años, cuando lo debutó Gabriel Milito en Estudiantes de La Plata. Por ello, le ficharon desde Inglaterra como una futura estrella.

Mientras eso sucedía, también destacaba en las selecciones menores, pero la situación se fue poniendo gris con el desarrollo de carrera del nacido en Florencio Varela. Darío tuvo problemas físicos y su ficha pasó por todo el City Group, jugando para el Girona y al final con el Montevideo City Torque de Uruguay.

Aunque intentó pelear de nueva cuenta en Europa, fichando con el RFC Liege de Bélgica, una grave enfermedad que su padre tenía le hizo volver a casa, a jugar con Colón en la segunda división. Justamente, su padre falleció hace unos días y eso se vio reflejado en el campo, cuando el muchacho no pudo terminar las actividades del cotejo.

¿Cómo luce el presente de este juvenil?

Colón enfrentó al Acassuso y ganaron 1-0. Sarmiento entró al minuto 55, pero no terminó las actividades. Y es que estaba evidentemente afectado por lo sucedido en los días recientes. Ante eso, el estratega habló y fue contundente: “Viene trabajando de una manera especial por una situación familiar y lo hemos acompañado. Por momentos se sintió ahogado en el partido y coincidimos que lo mejor era el recambio”.

Sin embargo, ante toda la hecatombe, se espera que poco a poco encuentre el futbol que le permitió ser promesa. Aunque tal vez ya no sea edad de comerse el mundo, puede encontrar buen nivel y retos dignos de un futbolista que por talento no ha parado su andar en el balompié.