Amaury Vergara cerca de ganar millones gracias a Gabriel Milito

Chivas ha dado un golpe de autoridad en el arranque del Clausura 2026 y ya se posiciona como uno de los principales contendientes por el codiciado premio al Equipo de la Temporada 2025-2026, que otorga la Liga BBVA MX con un incentivo económico de un millón de dólares (aproximadamente 17 millones de pesos mexicanos).

Bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el Rebaño Sagrado ha tenido un inicio perfecto en el presente torneo: cinco victorias en cinco jornadas, colocándose en la cima de la tabla general del Clausura con 15 puntos, una diferencia de goles de +6 y un futbol sólido que ilusiona a la afición rojiblanca.

Un comienzo histórico para Chivas

Este arranque espectacular ha permitido que Chivas escalara posiciones en la tabla acumulada de la temporada (suma de puntos del Apertura 2025 y Clausura 2026), el criterio que define al ganador del premio. Actualmente, el equipo tapatío acumula 44 unidades y se ubica en el cuarto peldaño, a solo dos puntos de los líderes.

En la punta se encuentran Toluca y Tigres, ambos con 46 puntos. Los Diablos Rojos ostentan la mejor diferencia de goles, lo que les da la ventaja momentánea. En el tercer lugar aparece Cruz Azul con 45 unidades, el club que se llevó el reconocimiento en la temporada anterior (2024-2025) tras una dramática definición.

Trabajo y más trabajo para Milito

La irrupción de Guadalajara en esta lucha no es casualidad. Tras un Apertura 2025 donde ya mostró consistencia, el equipo de Milito ha elevado su nivel en el presente semestre, convirtiéndose en el conjunto más efectivo del momento. Este premio no solo representa un importante ingreso económico para el club, sino también un reconocimiento a la regularidad a lo largo del año futbolístico, algo que sin duda haría muy feliz al presidente Amaury Vergara.

Las próximas tres jornadas serán determinantes para las aspiraciones rojiblancas. Tras enfrentar al América en el Clásico Nacional, Chivas visitará consecutivamente a Cruz Azul y Toluca, dos de sus rivales directos en la pelea por el millón de dólares. Estos duelos ante contendientes directos podrían marcar la diferencia en la recta final de la fase regular.

