Ganó 4 títulos con Pumas y tenía de “hijos” al América; es un histórico del club

Pumas goza de contar con jugadores que, a lo largo de su historia, se han vuelto auténticas leyendas gracias al impacto que generaron en su afición, así como a la forma en cómo enfrentaron los clásicos y a la cantidad de títulos que obtuvieron durante su estancia en El Pedregal.

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Posiblemente, un ejemplo claro de esto es Darío Verón, jugador paraguayo que formó parte de los Pumas de la UNAM durante 14 años y que, en este periodo de tiempo, tuvo a bien ganar cuatro campeonatos con los auriazules mientras tenía de “hijos” al conjunto azulcrema.

¿Cómo fue el paso de Darío Verón con los Pumas?

Fue previo al torneo Apertura 2003 que Darío Verón llegó a los Pumas dirigidos por Hugo Sánchez. Su arribo al Pedregal fue espectacular y, prácticamente de inmediato, el central guaraní se hizo de un puesto en el XI titular, consagrándose como uno de los más históricos de la institución.

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Verón estuvo en Pumas del 2003 al 2017 y, en este periodo de tiempo, conquistó un total de cuatro campeonatos con los felinos. Y es que, además de ser vital en el bicampeonato del 2004, el central sudamericano también formó parte crucial de los títulos del 2009 y 2011, respectivamente.

¿Darío Verón tenía de “hijos” al América?

Otro punto por el cual Darío Verón es una leyenda de Pumas radica en la forma en cómo hizo sufrir al América, el máximo rival del conjunto universitario. En los 14 años en la institución, el guaraní enfrentó en distintas ocasiones al conjunto azulcrema, sumando 13 triunfos por 9 empates y 12 descalabros.

Un punto a considerar es que el defensor sudamericano fue un auténtico verdugo para el América, club al que le marcó un total de cinco goles en su etapa en México. Al final, Darío Verón salió de Pumas luego de 533 partidos oficiales y como el extranjero con más juegos en la historia del cuadro capitalino.