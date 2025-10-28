El preocupante antecedente de los Rayados de cara a la Liguilla

Los Rayados son uno de los seis equipos que ya garantizaron su pase a la Liguilla este torneo, pero actualmente tienen un preocupante antecedente a diferencia de los otros candidatos al título.

La reciente derrota del conjunto regiomontano ante el Cruz Azul los rezagó en la pelea por los primeros lugares de la tabla del Apertura 2025 y además agudizó la incertidumbre que existe entre sus aficionados.

Rayados está en deuda

Esto debido a que el Monterrey ha quedado a deber en los enfrentamientos ante los clubes de mayor jerarquía, a diferencia de los resultados positivos que ha obtenido ante los conjuntos de la parte baja de la clasificación.

Los dirigidos por Domènec Torrent apenas han conseguido dos de 15 puntos posibles ante rivales ubicados actualmente entre los primeros ocho de la tabla, es decir que se le complican los partidos de peso. En estos marcadores adversos resaltan cuando fueron goleados 2-6 por el Toluca en la jornada 10; la derrota de 0-3 ante el Pachuca en la fecha inaugural; y ahora el descalabro contra la Máquina por 0-2 en esta jornada 15.

Mientras que ha empatado en los choques ante el América por marcador de 2-2 en la fecha 9, y la igualada por el mismo marcador contra los Xolos en la jornada 12. Para contrastar, el Cruz Azul ha sido el único de los cinco primeros puestos de la clasificación que está invicto en sus partidos contra este selecto grupo de candidatos al título de la LIGA BBVA MX.

Lo que le falta a Monterrey

A la “Pandilla” todavía le quedan dos juegos ante rivales de categoría para el cierre de la fase regular, en los que buscará acabar con este antecedente negativo de cara a la Liguilla.

Primero este fin de semana recibirán en la cancha del Estadio BBVA a los Tigres en una nueva edición del Clásico Regio, lo que será una prueba de fuego para ambos clubes en la recta final del certamen.

Mientras que la última jornada, el Monterrey viajará a Guadalajara para enfrentarse a las Chivas en el Estadio Akron, en un compromiso que podría definir el lugar en el que entrarán a la “fiesta grande” del futbol mexicano.

