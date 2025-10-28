Movimiento inesperado en Cruz Azul: una de sus figuras recibe una recompensa especial

En Cruz Azul nada se deja al azar. El proyecto deportivo liderado por Iván Alonso y respaldado por Víctor Velázquez continúa consolidándose con pasos firmes y estratégicos. Tras los recientes acuerdos con Rodolfo Rotondi, Charly Rodríguez y Erik Lira, el club cementero ha cerrado un nuevo movimiento clave: la renovación de Jorge Sánchez, uno de los jugadores más regulares del equipo y pieza importante en el esquema de Nicolás Larcamón.

La noticia cayó como una señal de estabilidad dentro de La Noria. Sánchez, quien llegó al club en 2024, había demostrado compromiso y un nivel de rendimiento que lo consolidó como dueño del costado derecho. Por ello, la dirigencia decidió premiar su constancia con un contrato mejorado y un año adicional de vínculo.

Un contrato renovado con premio incluido

El nuevo acuerdo, firmado durante la semana, extiende la permanencia de Jorge Sánchez hasta junio de 2028, un año más de lo previsto en el convenio original.

Además, su renovación incluye una mejora salarial significativa y el incremento de su cláusula de rescisión, bajo el mismo modelo aplicado recientemente a Rotondi: premiar el rendimiento, blindar el talento y fortalecer el proyecto a largo plazo.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Erik Lira and Jorge Sanchez of Cruz Azul during the Semi-Final first leg match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Universitario Stadium on May 15, 2025 in Mexico City, Mexico.

El aporte de Jorge Sánchez en La Máquina

Desde su llegada en julio de 2024, el lateral derecho ha sido una garantía de esfuerzo y equilibrio. En total, ha disputado 58 partidos, anotado dos goles y repartido cuatro asistencias, además de formar parte del plantel que conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf.

Más allá de los números, su evolución ha sido constante. Su aporte defensivo, su liderazgo silencioso y su experiencia en momentos clave lo convirtieron en un jugador imprescindible para Larcamón.

Con esta renovación, Cruz Azul refuerza su columna vertebral y envía un mensaje claro: el proyecto no solo busca títulos inmediatos, sino también estabilidad a largo plazo.