A los cuántos años una persona es considerada “vieja” o “longeva” en México

Mientras hay expertos que dan consejos sobre longevidad, también existen conceptos relacionados con la edad que pueden generar dudas. En México, términos como persona adulta mayor, vejez y longevidad tienen significados diferentes dentro de la gerontología y el marco legal.

Así como hay ejercicios que hacen llegar en mejor estado a la adultez mayor, también es importante conocer cuándo comienza esta etapa y qué significa realmente ser una persona longeva. La edad por sí sola no define todo el proceso de envejecimiento, pero existen referencias utilizadas en México.

¿A qué edad una persona es "vieja" (adulto mayor) en México?

En México, una persona es considerada adulta mayor (vieja) a partir de los 60 años. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece este límite, al igual que instituciones como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

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Por eso, los 60 años marcan el inicio de la vejez como etapa de vida. Esto también permite acceder a la credencial del INAPAM, que ofrece descuentos y otros beneficios.

Un estudio sobre longevidad y sexo concluyó que las personas que tienen sexo por lo menos dos veces a la semana tienen menos riesgo de morir prematuramente. |Archivo

Sin embargo, el envejecimiento es un proceso diferente. Desde la gerontología se explica que comienza desde el nacimiento y continúa durante toda la vida. La vejez representa una etapa específica dentro de ese proceso.

¿A qué edad una persona es longeva en México?

No existe una edad única establecida legalmente para definir a una persona como longeva. En términos demográficos y gerontológicos, la longevidad suele utilizarse como referencia haber superado ampliamente la esperanza de vida promedio.

En México, esta esperanza de vida ronda los 75 años, aunque existen diferencias entre hombres y mujeres. Por ello, los 80 u 85 años suelen utilizarse como referencias para hablar de una longevidad más avanzada.

Dentro de esta clasificación, las personas de 60 a 69 años son consideradas sexagenarias, mientras que entre los 70 y 79 años son septuagenarias. De los 80 a los 99 años se habla de octogenarios y nonagenarios, y quienes alcanzan los 100 años son centenarios.

La gerontología también busca cambiar la percepción negativa asociada con la vejez. El envejecimiento puede abordarse desde aspectos biológicos, psicológicos y sociales, con el objetivo de que las personas no solamente vivan más años, sino que puedan hacerlo en mejores condiciones.