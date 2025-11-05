La gran condecoración que recibió David Beckham

David Beckham, uno de los nombres más reconocidos del futbol mundial, recibió este martes el título de caballero por parte del Rey Carlos III en el Castillo de Windsor.

A sus 50 años, el ex capitán de la selección inglesa fue honrado por su destacada trayectoria dentro y fuera del campo, más de dos décadas después de haber sido reconocido por primera vez por la Corona británica.

El orgullo de David tras su reconocimiento

Beckham, quien acudió elegantemente vestido con un traje diseñado por su esposa Victoria Beckham, ex Spice Girl y actual diseñadora de moda, se mostró emocionado por el reconocimiento.

"Es un momento muy importante para nuestra familia. Me siento muy orgulloso de recibir un honor tan especial", declaró tras la ceremonia, en la que se le vio intercambiando sonrisas y bromas con el monarca.

UN HONOR REAL PARA UN FUTBOLISTA

El ahora "Sir David Beckham" confesó que lloró al enterarse de la noticia y bromeó diciendo que no le molestaría que sus hijos lo llamaran "señor papá".

Nacido en un barrio obrero del este de Londres, recordó sus orígenes humildes y destacó que "no hay nada mejor" que recibir el título en el histórico castillo de Windsor.

DEL ESTE DE LONDRES A LA ETERNIDAD

Beckham debutó en la Premier League con el Manchester United en 1995, donde conquistó seis títulos de liga, dos FA Cups y la Liga de Campeones. Posteriormente, brilló en clubes de renombre como Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan y Paris Saint-Germain, y disputó 115 partidos con la selección de Inglaterra antes de retirarse en 2013.

Conocido por su precisión en los tiros libres y su estilo carismático, Beckham se convirtió también en un ícono global de la moda y la publicidad. Desde 2005 es embajador de buena voluntad de UNICEF y, en 2024, fue designado embajador de la Fundación King's, impulsando proyectos de educación y sostenibilidad junto al rey Carlos.

Admirador declarado de la familia real, Beckham hizo fila durante más de 12 horas para rendir homenaje a la reina Isabel II en 2022, un gesto que reforzó su imagen como un "fuerte monárquico". Hoy, con este título de caballero, el futbolista que conquistó canchas y corazones da un paso más en una vida dedicada al esfuerzo, la elegancia y la inspiración.

