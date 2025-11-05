deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡Oportunidad para otros! Las bajas que tendrá Javier Aguirre para la fecha FIFA de noviembre con México

Javier Aguirre no podrá contra con jugadores que normalmente son convocados a la Selección Mexicana y será la oportunidad para varios futbolistas de poder mostrar su nivel

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Javier Aguirre no contará con tres jugadores que normalmente son convocados con la Selección Mexicana y que muchos aficionados mexicanos los consideran como candidatos para estar en el Mundial de 2026.

Se trata de Alexis Vega, Santiago Gimenez y Gilberto Mora. Tres futbolistas con perfil ofensivo que no podrán ser convocados por lesión y que no podrán estar para los juegos ante Uruguay y Paraguay.

Te puede interesar: ¿Se pierde el Mundial 2026? Santiago Gimenez CONFIRMA lesión previo a la Fecha FIFA de noviembre

En el caso de Alexis Vega tiene una lesión muscular de grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo, Gilberto Mora sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y en el caso de Santiago Gimenez, sufre de un dolor en el tobillo desde hace varios que no le ha permitido estar al 100%.

De igual forma, otra baja que podría tener Javier es Julián Quiñones. El delantero reveló en sus redes sociales que se encuentra recuperando de una lesión, por lo mismo se perdió el último juego con su equipo.

Los futbolistas que podrían ser convocados con las bajas de Alexis Vega, Santiago Gimenez y Gilberto Mora

Javier Aguirre tendrá tres lugares para poder llamar a nuevos jugadores que quiera ver en selección o algunos que han perdido el lugar por lesión.

Es por eso que en la convocatoria puede aparecer jugadores cómo la 'hormiga' González que ha tenido un gran cierre de torneo con las Chivas, peleando por ganar el título de goleo con 11 tantos hasta el momento. El posible regreso de Roberto Alvarado que no había sido convocado por la lesión de la que se estaba recuperando.

De igual forma podría ser convocado Canelo Ángulo. Una de las estrellas de los diablos que ha mantenido su nivel de forma constante y es jugador clave. Y Ángel Sepúlveda entra en los candidatos, el delantero celeste se ha recuperado de su lesión y se ha reencontrado con el gol.

Por otra parte, podrían ser otros los nombres que tenga Javier Aguirre considerados para poder convocarlos al ciclo con la selección mexicana.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×