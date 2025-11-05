Pizarro vs Pizarro, ¿Tigres mejoró con respecto al semestre anterior?

En el segundo torneo de Guido Pizarro como técnico de los Tigres se ha mostrado una impresionante mejoría, en especial por el buen momento con el que enfrentarán la Liguilla del Apertura 2025.

A diferencia del torneo anterior, ahora los de la “U” de Nuevo León llegarán a la parte más importante del semestre con grandes fortalezas que podrán ser fundamentales para los encuentros de eliminatoria.

Después de rescatar un empate en el Clásico Regio, los “Felinos” aumentaron a 12 partidos seguidos sin perder su racha que refleja el ritmo de competencia que han alcanzado en este certamen.

Su última derrota fue contra el Inter Miami de la MLS en el duelo de cuartos de final correspondiente a la Leagues Cup 2025 que se disputó el 20 de agosto; mientras que su más reciente descalabro en LIGA BBVA MX fue en la Fecha 5 cuando cayeron ante el América en el Estadio Universitario.

En el pasado Clausura 2025, el primero de Pizarro como estratega del conjunto de la UANL, arribaron a la Liguilla luego de perder y ser eliminados por el Cruz Azul en la Concachampions.

La mejor defensa del torneo

Los Tigres pueden presumir que actualmente son la mejor defensa del torneo, por ser la menos goleada con apenas 15 tantos en contra; por encima del América que ha permitido 16 dianas y del Cruz Azul con 17.

La portería defendida por el guardameta Nahuel Guzmán ha logrado quedarse en cero en seis partidos de la racha de 12 que tienen sin perder; un factor que es clave en los encuentros de fase final.

Imbatibles de visita

Los “Felinos” también se ostentan como el único equipo de este torneo que acabó invicto como visitante, ya que de los ocho juegos que disputó en patio ajeno se fue con un saldo de cuatro victorias y cuatro empates.

La anterior ocasión en la que el club auriazul no perdió en canchas contrarias se remonta al Apertura 2014, en el que también se fortaleció fuera del “Volcán”.

