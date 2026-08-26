Ex referente de Pumas confesó que Michel casi denigraba a los jugadores

Es conocido que los jugadores en ocasiones sufren con las formas y personalidades de ciertos estrategas. Por eso las palabras de David Cabrera se entendieron en un contexto muy particular. El ex referente de Pumas tuvo una etapa donde le dirigió Michel y confesó que era una persona muy particular. El ex mediocampista indicó que estaba muy cercano a denigrar futbolistas.

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¿Por qué Michel era un DT complicado, según David Cabrera?

Los espacios mediáticos independientes o al menos dichos formatos tipo podcast han permitido una libertad que antes no se tomaba tanto entre futbolistas, por lo que es común encontrar este tipo de comentarios sobre algún vestuario complicado. En una charla que David Cabrera tuvo con el influencer llamado el Javetas, confesó que le costó mucho esa etapa con Michel.

“Tenía el tema de no denigrar, pero sí hacer menos muchas veces ciertas cosas que nosotros hacíamos y era muy difícil. Se enojaba muchísimo con aspectos que de repente fallábamos en alguna situación… Hasta cierto punto le parecía que no sabíamos jugar futbol y se los decía, no tan así, no era tan puntual o no lo decía literal, pero sí te lo hacía sentir”.

Es decir, David Cabrera comentó que era muy duro el trato que tenía Michel hacia el futbolista, por lo que la etapa fue realmente complicada. Además confesó que el peor estratega que le tocó soportar fue Martín Varini. “El peor técnico, yo creo que también la situación en la que estábamos no le ayudó nada, pero a mí me pareció su forma, sus manejos muy muy malas, que es Pablo Marini, perdón, pero sí. Saludos”.

#pumas #pumasunam #futbol #victoryme ♬ sonido original - victorymedia.oficial @victorymedia.oficial ¡DAVID CABRERA NUNCA FUE DEL AMÉRICA! 🐾⚽️🇲🇽 Durante años circuló en internet la versión de que el exmediocampista de Pumas había comenzado su carrera en América, pero él mismo decidió aclarar la historia. Su camino siempre estuvo ligado a Pumas. Su mamá lo llevó por primera vez a CU y desde entonces soñó con vestir la camiseta auriazul. A los 10 años llegó a la cantera y años después debutó con el primer equipo. 🎥 Entrevista completa ya disponible en nuestro canal de YouTube: VictoryMeMX. #davidcabrera

¿A qué se dedica actualmente David Cabrera… quien criticó a Michel?

David Cabrera es reconocido como un querido talento de los Pumas, quien sufrió bastante con las lesiones pero que al final logró hacerse de su carrera como profesional. Se retiró del futbol profesional en octubre de 2023 y lo hizo tras terminar su etapa con Querétaro. Hoy tiene algunos arreglos de patrocinio con marcas de gimnasios, dirige un equipo de futbol amateur, pues se presume que tiene cursos acreditados para dirección técnica. Además, también participa de la creación de contenido, donde aprovecha su fama para atraer público a redes sociales.