Jugó en la Premier League con el Liverpool, pero el divorcio con su mujer lo llevó a la bancarrota

Las historias de futbolistas que terminaron en la ruina total no solo incluyen a jugadores mexicanos. De hecho, del otro lado del charco uno de los ejemplos más palpables de esto es David James, consagrado portero que tuvo la oportunidad de jugar en el Liverpool de la Premier League .

Gol de Julio Enciso: Colombia 2-1 Paraguay | Fase de Grupos de la Copa América 2024

El nivel que en su momento mostró David James fue suficiente para ser considerado como guardameta de la Selección de Inglaterra a inicios del siglo XXI; no obstante, una serie de malas decisiones y el divorcio con en ese entonces su mujer fue suficiente para que terminara en bancarrota.

¿Quién es David James, portero del Liverpool que terminó en bancarrota?

Nacido en Welwyn Garden City, Inglaterra, David James mostró desde muy pequeño el amor que sentía por el futbol. Fue así cuando el Watford se hizo de sus servicios en 1988, por lo que cuatro años después logró dar el salto al Liverpool de la Premier League con años que, si bien tuvieron altibajos, nunca lo hicieron pasar desapercibido.

Te puede interesar: Santiago Giménez recibe nuevas y dolorosas críticas en Milán

Te puede interesar: ¿A qué hora y contra quién juega Chivas este 17 de septiembre?

Ex-England GK David James breaks heart of an 11-year-old Liverpool fan by saving two penalties in front of the Kop. 😆



Life lesson—never have dreams, children. They can only lead to shattered dreams 💔pic.twitter.com/B7UkXZVi4F — Men in Blazers (@MenInBlazers) October 21, 2024

Cinco años después, en 1997, David James pasó a la Selección de Inglaterra y su mejor momento fue el 2004 en la Eurocopa de Naciones; no obstante, su camino a la ruina económica llegó precisamente un año después, esto en medio del divorcio que vivió con su aún esposa en ese entonces.

¿Cuál es la relación entre su divorcio y quedar en la ruina?

En el año 2005 David James confirmó el divorcio con su mujer, lo cual, a la postre, sería una de las razones de su ruina financiera. Aunado a esto, el portero tuvo una serie de decisiones económicas por demás cuestionables durante su etapa como profesional, hecho que lo hizo quedar en bancarrota en el 2014.

Lo anterior derivó de las compras innecesarias, así como del mal manejo de su dinero, que tuvo a raíz de la envidia y la lucha de egos que tuvo con otros futbolistas. Tal situación lo obligó a subastar algunas de sus pertenencias más grandes a fin de solventar sus gastos.

David James became a Red on this day in 1992, as Liverpool FC paid Watford £1m for the 21-year-old goalkeeper. He went on to make 277 first-team appearances and keep 102 clean sheets. He remained at Anfield until 1999 when he went to Aston Villa. pic.twitter.com/IPx1Jtw0PA — LFChistory.net (@LFChistory) June 16, 2025

¿Qué tuvo que subastar el portero del Liverpool para sobrevivir?

De acuerdo con información de Daily Mail, el portero del Liverpool recibió alrededor de siete mil euros por la venta de un lote de más de mil 800 vinilos. De igual forma, se sabe que recibió cuatro mil 700 euros en la subasta de un jersey de Petr Cech .