“La paciencia...": nuevas críticas contra Santiago Gimenez ponen en duda su continuidad en Milan

Santiago Gimenez sabe que si su olfato goleador no mejora podría estar viviendo sus últimos días en el Milan. El fin de semana ante el Bolonia tuvo dos llegadas claras, pero no pudo concretarlas y eso podría poner en duda su continuidad como titular en el equipo de Massimiliano Allegri. Se espera que tras su gol con la Selección Mexicana, el delantero pueda concluir sus jugadas . Hasta el momento sigue sin aparecer en el marcador de su club. Las críticas no paran en contra de Santi. Tanto la prensa internacional como la mexicana resaltan que le falta paciencia a la hora de definir.

Desde mayo de este año Santiago Gimenez no ha hecho gol con el Milan en la Serie A. “El Bebote” le marcó por última ocasión al Bolonia y fue un doblete. El domingo chocaron ante el mismo equipo, pero ahora no se convirtió en el héroe de la victoria de 1-0. El canterano del Cruz Azul cumple con la misión de correr para atacar y defender. Su misión principal aún no la logra completar, la cual es hacer goles. Con los rossoneros, en 23 partidos, solamente ha marcado en 6 oportunidades y ha puesto 4 asistencias.

GETTY IMAGES

Massimiliano Allegri defiende a Santiago Gimenez

Santiago Gimenez tuvo dos llegadas claras ante el Bolonia y no las pudo concretar. Su entrenador Massimiliano Allegri sabe que no está terminando las jugadas, pero reconoció el esfuerzo que el mexicano hizo a lo largo del partido. Antes de que iniciara el campeonato mucho se dijo que el timonel italiano no lo tenía considerado. Que estaba molesto con él por no hacer completa la pretemporada. Ahora, señala que poco a poco recupera su nivel.

Te puede interesar:



“Santiago (Gimenez) corrió mucho, presionó y trabajó duro. Falló dos ocasiones, pero llegó al arco con claridad debido a su trabajo. Estoy muy contento, es su mejor actuación desde que estoy al mando”, comentó el estratega, tras la victoria por la mínima diferencia ante el Bolonia.

El Milan no tendrá participación este año en los torneos europeos. Sus próximos compromisos para cerrar septiembre son ante el Udinese, Lecce y Napoli. Contra los Giallorossi estará disputando la Copa de Italia.